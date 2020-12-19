После спокойных выходных погода испортится

В субботу в первой половине дня небольшой дождь пройдет в северо-восточных районах, позже осадки прекратятся.

Однако погода по-прежнему будет облачной. В первой половине дня местами ожидается туман. Днем будет 2-5, на взморье до 6 градусов тепла. В Вильнюсе также ожидается облачная погода. Без осадков. Будет около 3 градусов тепла, вечером ожидается туман.

В воскресенье погоду обусловит зона высокого давления. Вероятность осадков невелика. Однако будет облачно, только местами возможны небольшие прояснения. Ночью и утром в основном на юго-востоке ожидается туман, после того как температура опустится чуть ниже нуля, ожидается гололед. Ночью будет от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза, у моря около 2 градусов тепла, днем будет 0-3, у моря до 4 градусов тепла.

В понедельник усилится южный ветер. Днем на западе и на севере пойдут дожди, местами мокрый снег. Температура практически не изменится.

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