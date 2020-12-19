В Литву съезжаются эмигранты – массово едут к близким

За неделю до Рождества в Литву стали съезжаться эмигранты – в сутки приезжает около 1500 человек. На них распространяются те же правила карантина, что и на местных жителей, но как контролировать их, чтобы они не ездили к родственникам – никто не знает.

В Каунасском аэропорту приземлился самолет из Норвегии. Пассажиры этого самолета сказали журналистам, что вернулись на праздники к родным. Они разъедутся по всей стране.

Перевозчики говорят, что нагрузка удвоилась.

"Да, конечно увеличилась. Есть люди из Каунасского, из Вильнюсского, из Рижского аэропорта. Они массово возвращаются на праздники к близким", – сказал водитель Саулюс Диджюлис.

"В начале декабря заполненности самолетов была 30%, а на этой неделе 40–50%, если сравнивать отдельные направления", – сказал LNK представитель Литовского аэропорта Ауримас Стиклюнас.

Увеличилось и количество направлений. "Испания, Германия, Нидерланды, Швеция, Дания – вот страны, куда наши пассажиры еще могут улететь. Всего 47 направлений. Из них 32 из Вильнюса, 12 из Каунаса и 3 из Паланги", – сказал Стиклюнас.

То же самое и с паромами, их количество приходится увеличивать.

"Из-за пандемии сокращено количество мест, из Швеции в Литву будут два дополнительных рейса, чтобы мы могли обслужить всех желающих", – сказал Вайдас Клумбис.

Премьер-министр Ингрида Шимоните просит эмигрантов не ехать в Литву на праздники.

"Я предлагаю подумать – надо ли ехать в Литву на праздники, рисковать своим здоровьем, здоровьем близких, напрягать систему здравоохранения, которая и без того перегружена", – сказала политик.

На вернувшихся эмигрантов распространяются те же правила - находиться за пределами муниципалитета, где есть их жилье или живут их родители, нельзя.

"Это значит, никаких встреч, посещений друзей, никого нельзя приглашать к себе", – сказала глава МВД Агне Билотайте.

Кто должен следить за этим - неясно. Как доказать, где ты живешь, если ты нигде не прописан? Такого порядка нет. Министр сказала, что к каждому по полицейскому не приставишь, остается надеяться на сознательность людей.

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