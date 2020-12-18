В Вильнюсской больнице коронавирус установили у 10% врачей

В Вильнюсской республиканской университетской больнице проверили 1300 врачей, у 10% установили коронавирус. Все случаи - бессимптомные.

Профилактическое тестирование провели с понедельника по среду.

"За три дня взято 1296 образцов, 129 результатов были положительными (около 9,95%)", – информирует больница.

В больнице работают почти 1800 человек, проверяли весь персонал, кроме тех, у кого коронавирус диагностировали раньше.

Профилактически проверили только тех, у кого не было никаких симптомов болезни.

После изоляции врачей с бессимптомной формой COVID-19, на больничном из-за коронавируса было 330 работников: 57 врачей, 91 медсестра, 68 помощниц медсестры, 113 других работников.

Директор больницы Елена Куткаускене сказала, что "COVID-19 фиксируют среди работников разных отделений".

"Ситуация не из простых, но пока она находится под контролем, поскольку с прошлой недели не предоставляют плановые услуги, основной поток - нуждающиеся в неотложной помощи", – сказала директор.

По словам Куткаускене, из-за сложной ситуации пациентов по возможности переводят в другие больницы или назначают им амбулаторное лечение и отправляют домой, чтобы были места для нуждающихся в неотложной помощи.

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