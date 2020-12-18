Глава департамента: нет возможности остановить распространение коронавируса в местах лишения свободы

В местах лишения свободы в Литве заключенные отказываются проходить тесты на коронавирус, также есть инфраструктурные проблемы, когда заключенные проживают группами, поэтому нет возможностей остановить распространение вируса, заявил директор Департамента по делам тюрем Виргиниюс Куликаускас.

По его словам, в общей сложности коронавирусом больны около 300 заключенных и работников, а предотвратить распространение вируса во всех учреждениях нет возможности, поэтому работники ждут новостей о будущей вакцинации.

"С 1 сентября до вчерашнего дня среди работников у нас был 381 случай COVID-19, это около 12% совокупного числа, сегодня больны 75. Среди осужденных и задержанных у нас было 429 случаев, то есть около 8% общего количества, сегодня осталось 215 болеющих", – сказал в пятницу во время заседания Комитета по вопросам здравоохранения Сейма В. Куликаусас.

По его словам, вспышка связана с масштабами общей эпидемиологической ситуации в стране, а вирус в места лишения свободы приносят работники.

В. Куликаускас отметил, что места лишения свободы, как и больницы, сталкиваются с нехваткой персонала, а также причиной является "ограниченные возможности массового тестирования".

По его словам, самый активный очаг вируса образовался в Вильнюсской исправительной колонии, где специалисты Национального центра общественного здравоохранения должны были провести массовое тестирование, но этому воспротивились более половины заключенных.

"В Вильнюсской исправительной колонии болеют 49 человек. В принципе это новый очаг, ситуация о котором была представлена на прошлой неделе (...). Мы пытаемся провести тестирование. Однако у нас 200 осужденных, которые письменно отказались обследоваться на COVID-19. Факт, что принудительно это мы не будем делать, а это практически 55% лиц, отбывающих наказание в этом учреждении", – сообщил глава департамента.

Замдиректора Вильнюсской исправительной колонии Ромас Останавичюс подчеркнул, что нет возможности изолировать контактировавших с зараженными COVID-19 по причине помещений по типу общежития, изолированы лишь болеющие.

Еще 37 случаев установлены в Парвянишской исправительной колонии открытого типа. По словам В. Куликаускаса, в этой колонии болеют не только осуждённые в закрытом секторе, но и в самой открытой колонии.

45 случаев коронавируса установлены в Мариямпольской исправительной колонии. Однако там ситуация, по мнению директора, уже находится под контролем, поскольку основная часть осужденных переболели в Кибартайском секторе, и, по данным на четверг, остались трое болеющих.

Единственное отделение, где нет случаев коронавируса – Каунасский следственный изолятор-колония для несовершеннолетних.

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