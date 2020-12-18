Новый порядок в ТЦ Ozas: как будут работать магазины и какие услуги будут предоставлять

После того как правительство Литвы с 16 декабря ужесточило требования карантина и закрыло большую часть магазинов, в ТЦ Ozas вступил в силу новый порядок. Меняется время торговых точек, откроются временные пункты выдачи товаров.

В ТЦ Ozas работает магазин Maxima XXX (8–22 ч.), Vynoteka (понедельник–суббота 10–20 ч., в воскресенье 10–15 ч.), Skonis ir kvapas (10–20 ч.). Работают также аптеки Benu и Apotheka vaistinė – 8–22 ч.

По-прежнему работает магазин Kika, салоны оптики – Fielmann, Vision Express, Optikos pasaulis (10–20 ч.). Будет открыто также отделение "Литовской почты" (10–21 ч.), Linos artelė/Paulini (10–20 ч.), мастерская по ремонту мобильных телефонов MTTC (по рабочим дням 10–19 ч.).

Еду на вынос готовят рестораны: Hesburger, KFC, Dodo pizza, Devyni drakonai, Sriubos diena, No forks, Subway, Wokbusters, Radharanė, Asaki, Charlie pizza, Manami, Hong kong, Bonocosi. Еду можно заказать на месте, по интернету или через платформы Wolt и Bolt Food.

Часть магазинов открывает пункт выдачи товаров. Такие услуги предоставляют Topo centras, ZARA, JYSK, Vaga, iDeal, Hiatus и т.д. Время работы этих пунктов устанавливают сами магазины.

В торговый центр можно войти через вход со стороны ресторана Bonocosi и со стороны офисного центра Technopolis, а также со стороны пекарни Crustum, а также со стороны подземной стоянки – этажи -1A рядом с Švaros broliai и 1A, 2A и 3A.

Торговый центр напоминает, что по-прежнему будут контролировать поток покупателей.

В праздничные дни ждут следующие изменения:

24 декабря магазины и места предоставления услуг будут работать с 10 до 16 ч., Maxima – 8–19 ч.

25 декабря – выходной.

26 декабря магазины и места предоставления услуг будут работать 10–20 ч., Maxima – 9–22 ч.

31 декабря магазины и места предоставления услуг будут работать 10–18 ч., Maxima – 8–21 ч.

1 января – выходной.

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