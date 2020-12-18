Торгующий техникой в Литве белорусский олигарх попал в санкционный список ЕС

В четверг ЕС окончательно принял третий пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко. В этот список включили 7 компаний и 29 человек, в их числе и олигарх, у которого есть свое представительство в Литве.

Всего сейчас в санкционном списке ЕС - 88 белорусов. Большая их часть – люди из окружения Лукашенко и сам глава Беларуси. Из включенных в список в четверг 29 человек большая часть - чиновники и служащие: главы полиции, судьи, но есть и два предпринимателя – Александр Шакутин и Михаил Воробей. Последний - совладелец логистической компании Bremino Group, кроме того, он работает в нефтяном бизнесе, в сфере транзита угля и банковского дела.

В список санкций включен и Шакутин, который является деловым партнером Воробья.

Оба они - близкие Лукашенко олигархи. Сообщается, что Шакутин является владельцем компании Amkodor Holding. Шакутин является членом президиума пролукашенковской ассоциации "Белая Русь" и в июле 2020 г. публично осудил протесты оппозиции.

Интересно, что у компании Amkodor Holding есть представительство в Литве – Amkodor Baltic, которое размещается в Вильнюсском районе.

Компания позиционирует себя как представителя бренда Amkodor в ЕС и занимается продажами разнообразной техники. По данным rekvizitai.lt, в компании работают 9 человек, в 2019 г. ее оборот составил 1-2 млн. евро.

Журналист Delfi звонил в компанию. Ему сказали, что его глава компании Юрий Мороз сейчас находится в отъезде и связаться с ним невозможно. Пресс-секретаря у компании Amkodor Baltic нет.

В первый санкционный список были включены 7 компаний. Ранее Delfi писал, что среди них не было активно работающих с Литвой компаний, например, "Белкалий". 3 компании санкционного списка (БелТехЭкспорт, АГАТ - электромеханический завод, 140 ремонтный завод) связаны с военной промышленностью и торговлей оружием. В списке есть и строительная компания Dana Holdings, компания Synesis.

Санкции в отношении режима Лукашенко введены из-за фальсификации результатов выборов, состоявшихся в августе и жестокого подавления протестов мирных жителей.

Литва активно выступает за санкции в отношении Минска, но не очень хочет, чтобы они коснулись крупных и по большей части государственных компаний не только потому, что они обеспечивают работой Клайпедский порт, но и потому, что это скажется на простых рабочих, плюс режим сможет использовать это в целях пропаганды.

В любом случае пока не видно, чтобы санкции ЕС привели к каким-то изменениям в поведении Лукашенко. Поэтому не исключено, что может быть принят и четвертый санкционный пакет ЕС.

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