Премьер-министр обсудила с генсеком НАТО возможность провести саммит Альянса в Литве

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обсудила с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом возможности провести в будущем саммит НАТО в Литве.

"Это был бы важный знак внимания к безопасности и обороне этого региона и он способствовал бы действиям, укрепляющим безопасность всего региона", - приведены слова И. Шимоните в распространенном в пятницу сообщении.

Премьер также обсудила с генсеком НАТО во время телефонной беседы актуальные вопросы трансатлантической и оборонной безопасности. В ходе беседы она подчеркнула, что новое правительство будет уделять особое внимание сферам безопасности и обороны, все обязательства перед Альянсом и другими странами будут проводиться в жизнь

"НАТО занимает особенно важное место в обеспечении безопасности Литвы и всей Европы, поэтому Литва и в дальнейшем будет целенаправленно содействовать укреплению трансатлантической связи, а также стремиться к более тесному сотрудничеству НАТО и Евросоюза", - сказала премьер.

Также во время беседы обсуждалась подготовка к саммиту НАТО, который должен состояться в следующем году в Брюсселе.

Кроме того, И. Шимоните пригласила генсека НАТО посетить Литву, как только появится такая возможность.

С 2017 года в Литве, Латвии и Эстонии в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе размещено по боевой группе батальона НАТО.

В Литве на ротационной основе также размещен батальон военных США.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!