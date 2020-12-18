Полиция организовала блокпосты на разных дорогах страны. Часть въездов будет закрыта технически, установят видеокамеры или запрещающие знаки. На каждом посту будут стоять как минимум двое полицейских, на крупных постах будут с полицией дежурить стрелки.

Глава Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что будут останавливать все автомобили, полиция просит водителей предъявлять документы, которые подтверждают право на въезд.

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"Как показал опыт двух первых дней, когда посты еще были непостоянные, были мобильные, но мы не впустили больше 600 автомобили", – сказал Матонис.

Однако он подчеркнул, что злостных нарушителей ждут денежные штрафы.

"Те лица, которые будут хитрить, будут привлечены к ответственности, их ждет суровое наказание – с 500 до 1500 евро", – заметил Матонис.

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