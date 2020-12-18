В Литве ограничено перемещение, жителей за попытку обмануть стражей порядка ждут большие штрафы

В Литве ограничено перемещение жителей между муниципалитетами. За попытку обмануть полицейских ждут штрафы в размере 1500 евро.

Полиция организовала блокпосты на разных дорогах страны. Часть въездов будет закрыта технически, установят видеокамеры или запрещающие знаки. На каждом посту будут стоять как минимум двое полицейских, на крупных постах будут с полицией дежурить стрелки.

Глава Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что будут останавливать все автомобили, полиция просит водителей предъявлять документы, которые подтверждают право на въезд.

"Как показал опыт двух первых дней, когда посты еще были непостоянные, были мобильные, но мы не впустили больше 600 автомобили", – сказал Матонис.

Однако он подчеркнул, что злостных нарушителей ждут денежные штрафы.

"Те лица, которые будут хитрить, будут привлечены к ответственности, их ждет суровое наказание – с 500 до 1500 евро", – заметил Матонис.

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