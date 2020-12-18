Сейм Литвы удостоил Премии свободы белорусскую оппозицию

Cейм Литвы в четверг удостоил ежегодной Премии свободы белорусскую демократическую оппозицию.

За это проголосовало 110 членов Сейма, никто не голосовал против, один парламентарий воздержался.

"Этого признания, этого незамалчивания очень ждет не госпожа Светлана Тихановская, а весь белорусский народ, который избивает, бросает в тюрьмы своя же собственная власть", - сказал член Сейма, "аграрий" Гедрюс Сурплис.

Консерватор Ирена Хаасе утверждает, что Литва обязана поддержать соседей.

"Мы обязаны поддержать белорусскую демократическую оппозицию и ее устремления. Уже несколько месяцев, невзирая на погодные изменения, усталость, насилие со стороны ОМОНа, наши соседи-белорусы показывают, что их самым большим устремлением являются свобода и демократия. Кто же поддержит их, если не соседи, братский народ?" - сказала член Сейма.

Сейм Литвы учредил Премию Свободы 15 сентября 2011 года, приняв специальный закон. Премия составляет 5 тыс. евро. Она вручается ежегодно, 13 января, на торжественном заседании парламента, в День защитников свободы Литвы.

Учрежденной Сеймом Премии свободы удостаиваются люди за заслуги перед свободой, демократией и правами человека. Этой премией также оценивается вклад лиц и организаций в дело улучшения межгосударственного сотрудничества в контексте борьбы за самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.

Первая Премия свободы Литвы в 2011 году была присуждена активному борцу за свободу и демократию, российскому диссиденту Сергею Ковалеву.

Эту награду также получали учредитель Лиги свободы Литвы, бывший политический заключенный Антанас Терляцкас, учредитель подпольного издания "Хроники Литовской католической церкви", архиепископ Сигитас Тамкявичюс, бывший польский диссидент, главный редактор газеты Gazeta Wyborcza Адам Михник, экс-президент Литвы Валдас Адамкус, председатель Верховного совета - Восстановительного сейма Литвы, сигнатарий Акта о независимости Витаутас Ландсбергис, бывшая диссидент, ныне монашка Нийоле Садунайте, семь бывших литовских партизан, боровшихся против советской оккупации: Йонас Чепонис, Йонас Каджёнис, Юозас Якавонис, Брониславас Юоспайтис, Витаутас Бальсис, Йонас Абукаускас, Юозас Моцис.

В прошлом году Премии свободы был удостоен литовский партизан, летописец литовского национального возрождения, кавалер ордена Креста Витиса Альбинас Кентра-Аушра.

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