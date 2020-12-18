Депутат Мазуронис поддерживает предложение Гуоги по выплате 10 000 евро за каждого новорожденного

Заместитель спикера парламента Литвы Андрюс Мазуронис поддерживает идею члена фракции "трудовиков" Антанаса Гуоги о выплате 10 000 евро на каждого новорожденного в Литве. Цель предложения - повышение рождаемости.

"Гуога всерьез рассматривает разные способы повышения рождаемости. Я поддержал бы все меры и любые попытки принятия закона, который повысил бы рождаемость, чувство безопасности людей, пробудил бы желание заводить детей и снизить страх перед созданием семьи. Ведь есть много семей, которые не рождают детей только из-за материального состояния. В странах ЕС в XXI веке. Люди не должны стоять перед выбором - сытая жизнь или еще один ребенок. Все инициативы, помогающие в решении вопроса, приветствуются и могут обсуждаться", – сказал Žinių radijаs Мазуронис.

Член фракции Партии труда Гуога хочет зарегистрировать проект закона, в котором предлагается выплачивать на каждого новорожденного по 10 000 евро.

"Мы предлагаем выплачивать на каждого новорожденного по 10 000 евро. Аргументы, будто в бюджете нет на это денег, не действуют. На такие важные вещи мы должны их найти. Можно платить эти деньги за счет акцизов на алкоголь и табачные изделия, а также за счет денег, полученных в результате борьбы с "теневой" экономикой", – писал Гуога.

По его подсчетам, это обходилось бы Литве в 300–400 млн. евро в год.

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