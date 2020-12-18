Сколько будем платить за электроэнергию? Можно сравнить планы и предложения поставщиков

До 10 декабря жители Литвы, которые попали в первый этап, должны были выбрать поставщика электроэнергии. На портале pasirinkitetiekeja.lt можно найти подробную информацию о независимых поставщиках и их предложениях.

Возможность сравнить все предложения

"С самого начала реформы постоянно подчеркивают, что успех этих перемен будет обусловлен активностью хорошо информированных потребителей, которые вовлечены в процесс. Поэтому много делали для того, чтобы предложения независимых поставщиков были понятными, а ценовая политика – прозрачной. Это было сделано, чтобы потребители без проблем выбрали поставщика, видели из чего состоит цена, из каких планов можно выбирать. Сейчас предложения всех поставщиков есть на сайте www.pasirinkitetiekeja.lt, поэтому потребители могут их сравнить и выбрать наиболее подходящий", – сказал представитель компании Energijos skirstymo operatorius (ESO), курирующей процесс либерализации, Ренальдас Радвила.

Возможность увидеть все предложения в одном месте особенно актуальна для тех пользователей, которые получили предложения не всех поставщиков.

На данный момент на рынке есть семь независимых поставщиков услуги: Elektrum Lietuva, Enefit, Ignitis, Inregnum, Perlas Energija, Birštono elektra и EGTO Energija.

Стоимость 1 кВт – одна из составляющих счета

При выборе поставщика для многих первостепенную важность имеет цена. Сейчас цены всех поставщиков можно сравнить. И хотя стоимость 1 кВт/ч может различаться на одну сотую часть, есть другие факторы, которые повлияют на окончательную цену.

Например, одна из составляющих частей плана – абонентская плата. Она составляет 3 или 6 евро.

Помочь сэкономить может и фиксированная, и переменная плата

Другая альтернатива – выбор фиксированной или переменной платы (переменная зависит от колебаний цен на бирже Nord Pool). Если выбрать фиксированную плату, то в течение всего срока, на который подписан договор, цена не будет меняться.

Размер фиксированной платы также зависит от срока, на который заключен договор – чем дольше он действует, тем ниже стоимость кВт/ч. Фиксированная цена – один из наиболее надежных способов обеспечения стабильности счетов.

"Те, кто выберет переменную цену, будут платить за электричество в зависимости от цен на бирже. Мы заметили, что это предложение выбирают те, кто хочет управлять расходами на электроэнергию и сэкономить в долгосрочном периоде", – сказал представитель компании Enefit Витянис Коризна.

Конечно же, можно выбирать между планами одной временной зоны или ночной и дневной.

Глава EGTO Energija Эгидиюс Руткаускас считает сильным моментом привлекательную цену для клиентов.

"Мы - профессиональная компания с многолетним опытом, наша цель – поставки электроэнергии по реальной оптовой цене безо всяких посредников с рынки Nord Pool, так мы можем гарантировать клиентам наилучшие цены. Каждому клиенту мы предоставляем всестороннюю информацию о тарифах и дополнительных услугах", – сказал он.

Условия ESO – одинаковые для всех

Стоит напомнить, что независимые поставщики регулируют 39% цены на электроэнергию, а 61% цены регулируется государством. Эту часть устанавливает Государственная служба по регулированию энергетики (ГСРЭ). На 2021 год ГСРЭ установила среднюю составляющую регулируемой цены в размере 6,756 цт/кВт без НДС.

"Если вернуться к цене как важнейшему критерию – очевидно, что от привычек потребителя будет зависеть, как он сможет сэкономить", – сказал представитель ESO.

Он обратил внимание на то, что компании будущим клиентам предлагают и другие бонусы.

От подарков до внимания к привычкам клиентов

В самом начале большая часть компаний предлагает будущим клиентам разные скидки и привилегии – от сниженной цены за кВт/ч в первые месяцы до бесплатного "зеленого" электричества в течение года. А компания Perlas Energijа, например, предлагает своим клиентам бесплатные расчетные книжки.

Представитель компании Ignitis Андрюс Каваляускас подчеркнул важность установившихся привычек клиентов: "Мы уже давно работаем на рынке, поэтому знаем, насколько важны привычки. Например, привычка оплачивать счет в тот же день, платить в том же месте и т.д. Поэтому людям, которые привыкли пользоваться теми же планами и порядком оплаты, мы постараемся предоставить прежний порядок".

Исполнительный директор Inregnum Лина Паулауске акцентирует важность внимания к каждому клиенту: "Мы предлагаем прозрачные цены, которые состоят из цены на бирже Nord Pool плюс фиксированная наценка нашей компании. Качество обслуживания – наша особенность, поэтому мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы клиенты понимали происходящие на рынке изменения и могли выбирать наиболее подходящий вариант".

Глава компании Birštono elektra Эдита Гуделявичене сказала, что их козырь - простые предложения: "Мы верим, что с помощью технологий и доверия к людям мы можем предложить жителям Литвы более простые решения и дешевое электричество".

Директор Perlas Energija Вилюс Юрайтис сказал, что сильное место их компании - физические пункты обслуживания: "Наша физическая платформа оплаты счетов – сеть терминалов – действует и растет с 2003 года. Мы считаем эту сеть нашим достоинством, считаем, что клиентам там будет удобно не только заключить договор, но и оплатить услуги".

Предварительный счет поможет смоделировать калькулятор

Вероятно, для потребителей наиболее привлекательными будут те предложения, где счет будет представлен в конце месяца.

Например, Elektrum Lietuva и Ignitis предлагают воспользоваться калькулятором, который поможет прогнозировать месячный счет.

"Мы считаем, что клиенты хотят знать предварительный счет, и надеются на понятную ценовую политику, простую и без частых изменений. У нас нет никаких скрытых налогов. Клиенты будут видеть, за что платят", – сказал директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

"Тем, кто еще выбирает, но не может определиться, хочу напомнить, что при необходимости одного поставщика без проблем потом можно поменять на другого. Одна из целей этого процесса – побудить конкуренцию между поставщиками, чтобы в выигрыше был окончательный потребитель, а вместе – и весь сектор. Поэтому на данном этапе поставщики предлагают достаточно гибкие варианты договоров, часто не указывая срок их действия. Конечно, стоит ознакомиться с условиями расторжения договора", – посоветовал Радвила.

Цель проходящей реформы – упразднения монополии в сфере поставок электроэнергии, впустить на рынок бизнес, который гарантирует необходимые для потребителей услуги. Конкурентоспособная, независимая, "зеленая" и безопасная энергетика – одна из стратегических целей на уровне всего ЕС.

Большая часть стран ЕС эту реформу уже осуществила, а в Литве этот процесс завершится до начала 2023 года.

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