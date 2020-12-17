До и после карантина: картина около торговых центров в Литве изменилась в корне

ru.DELFI.lt

Со среды в Литве действуют новые правила. Закрыты все магазины, кроме продуктовых, поэтому изменилась картина и на стоянках около торговых центров. Если в начале недели было сложно найти место для парковки, то после вступления ограничений в силу даже во время работы магазинов на стоянках машин совсем немного.

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