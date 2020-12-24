Как работает пропагандистская сеть порталов и экспертов, нацеленных на Литву, Латвию и Эстонию? Следы ведут в Беларусь и Россию

Следы организаторов беспрецедентной операции по влиянию на формирование мнения русскоязычных граждан стран Балтии ведут в Беларусь и Россию. В результате расследования DELFI удалось раскрыть целю сеть, фактически ферму троллей из информационных порталов и страниц популярных экспертов из России с десятками тысяч подписчиков в социальных сетях, которые координированно и активно в течении нескольких лет распространяли пропаганду, дезинформацию и ложные сведения о Литве, Латвии и Эстонии.

Конспирологические теории, фейк-новости, попытки переписать историю, пропаганда достижений Владимира Путина, дезинформация – тексты с таким содержанием распространяют не только зарегистрированные в России вебсайты inforuss.info, smiruss.ru, lentaruss.ru, bestnevvs.info, nevsvstime.com, info-health.info, но и целый ряд как удалось выяснить, объединенных в одну и ту же сеть страниц популярных блогов в социальных сетях.

1) Сайты inforuss.info, smiruss.ru, lentaruss.ru, bestnevvs.info, nevsvstime.com, info-health.info:

SMIRUSS.RU



INFORUSS.INFO

Foto: Скриншот

LENTARUSS.RU

BESTNEVVS.INFO

Foto: Скриншот

NEVVSTIME.COM



INFO-HEALTH.INFO

Foto: Скриншот

2) Четыре сайта (кроме info-health.info и nevvstime.com) объединяют одни и те же профили в социальных сетях:

Страница блогера Якова Кедми в Фейсбук

(107 225 – отметок Нравится / 126 635 - Подписчиков)



Страница блогера Якова Кедми в Инстаграме

(41 500 - Последователей)





Foto: Скриншот

Администрация: Двое человек из Беларуси

Страница Якова Кедми в сети Твиттер

(77 - Последователей)

Foto: Скриншот

Адрес электронной почты для связи на странице Якова Кедми в Facebook: inforuss2018@gmail.com

Такой же адрес для связи у страницы Евгения Сатановского.

Яков Кедми - израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы "Натив" в 1992—1999 годах, специализировавшейся на вывозе евреев в Израиль средствами спецопераций. Яков Кедми регулярно выступает в качестве политолога на российском телевидении и радио, особенно часто появляется в программе известного российского телеведущего и пропагандиста Владимира Соловьёва на телеканале "Россия", занимает ярко выраженную антизападную позицию.

3) Материалы сайтов smiruss.ru, lentaruss.ru, inforuss.info, bestnevvs.info координированно распространяются при помощи как минимум еще трех страниц и одной группы в Facebook, которые делятся публикациями сайтов от имени Кедми.

Яков Кедми

(4549 – Отметок Нравится / 4984 Подписчиков)

Администрация: Один человек из Беларуси

Яков Кедми

(1651 – Отметок Нравится / 1686 Подписчиков)

Яков Кедми(1651 – Отметок Нравится / 1686 Подписчиков)

Foto: Скриншот

Администрация: Данных нет

Яков Кедми

(7602 – Отметок Нравится / 9401 Подписчиков)

Foto: Скриншот

Администрация: Один человек из Беларуси

Группа страницы Яков Кедми

(15 900 членов)

Foto: Скриншот

Администрация: Беларусь / Гомель

Материалы сайтов lentaruss.ru, inforuss.info и smiruss.ru активно продвигает еще один профиль Кедми (31 600 – последователей) в сети Твиттер:

Также нам удалось обнаружить скорее всего личную страницу Якова Кедми в Facebook. Материалы с сайтов smiruss.ru, lentaruss.ru, inforuss.info, bestnevvs.info здесь отсутствуют.

4) За распространение материалов также отвечают неофициальные страницы других известных политологов и экспертов из России. Самую большую активность в социальных сетях проявляет страница Евгения Сатановского (один из ведущих экспертов в области политики и экономики Израиля, а также других стран Ближнего Востока. Основатель и президент научного центра "Институт Ближнего Востока". Кандидат экономических наук, профессор).

Страница Евгения Сатановского

(58 564 – отметок Нравится / 65 361 – Подписчиков) Также нам удалось обнаружить скорее всего личную страницу Якова Кедми в Facebook. Материалы с сайтов smiruss.ru, lentaruss.ru, inforuss.info, bestnevvs.info здесь отсутствуют.4) За распространение материалов также отвечают неофициальные страницы других известных политологов и экспертов из России. Самую большую активность в социальных сетях проявляет страница Евгения Сатановского (один из ведущих экспертов в области политики и экономики Израиля, а также других стран Ближнего Востока. Основатель и президент научного центра "Институт Ближнего Востока". Кандидат экономических наук, профессор).Страница Евгения Сатановского(58 564 – отметок Нравится / 65 361 – Подписчиков)

Администрация: 2 человек из Беларуси

Инстаграм Евгения Сатановского (63 700 – Подписчиков)



Foto: Скриншот

Существует еще один профиль Евгения Сатановского в Инстаграме, но он не проявляет активности с 2018 года, зато материалами сайтов lentaruss.ru, inforuss.info и smiruss.ru активно делится страница Сатановского в Твиттере (16 400 последователей). Официальным способом связи с администрацией этой страницы в Твиттере является – сайт inforuss.info:

Материалы сайтов lentaruss.ru, inforuss.info и smiruss.ru распространяют:

Поддельная страница главы МИДа России Сергея Лаврова

(5199 отметок Нравится и 5855 подписчиков)

Администрация: Один человек из Беларуси

Поддельная страница российского журналиста в Facebook Евгения Попова (телеведущий канала "Россия 1")

(7755 отметок Нравится и 8110 Подписчиков)

Foto: Скриншот Материалы сайтов lentaruss.ru, inforuss.info и smiruss.ru распространяют:Поддельная страница главы МИДа России Сергея Лаврова(5199 отметок Нравится и 5855 подписчиков)Поддельная страница российского журналиста в Facebook Евгения Попова (телеведущий канала "Россия 1")(7755 отметок Нравится и 8110 Подписчиков)

Администрация: Двое человек из Беларуси

Поддельная страница Сергея Михеева, политолога из России

(12 690 – отметок Нравится и 14 952 подписчиков)

Администрация: Двое человек из Беларуси

Страница сайта info-health.info в Facebook

(Сайт о тематике здоровья распространяет дезинформацию)

(15 458 отметок Нравится и 16 146 Подписчиков)

Foto: Скриншот Страница сайта info-health.info в Facebook(Сайт о тематике здоровья распространяет дезинформацию)(15 458 отметок Нравится и 16 146 Подписчиков)

Администрация: Один человек из Беларуси

5) Все страницы в Facebook объединяет то, что они управляются из Беларуси, хотя большинство сайтов зарегистрировано на гражданку Российской Федерации – Mariya Schipkova (Мария Щипкова). Ее контактный номер телефона начинается с префикса +7 (телефонный код России). По данным системы интернет-сервиса российской компании reg.ru (ОО “Регистратор доменных имён РЕГ.РУ), сайты inforuss.info, bestnevvs.info, nevvstime.com и info-health.info (адрес регистрации info-health.info - улица Ленина 15, Москва) зарегистрированы на Mariya Schipkova. Сайты smiruss.ru, lentaruss.ru – зарегистрированы на частное лицо пожелавшее остаться неизвестным. Сайты smiruss.ru, lentaruss.ru, inforuss.info, bestnevvs.info используют один и тот же шаблон для публикации материалов на своих порталах.

Результаты проверки домена inforuss.info

В результате проверки появляется еще одно действующее лицо: Husakou Mikhail (Гусаков Михаил), который является администратором домена и отвечает за его техническую поддержку. Контактный адрес Гусакова находится по тому же адресу что и адрес Щипковой: Брест, улица Ленинградская 37. Гусаков пользуется тем же номером телефона и той же электронной почтой что и Щипкова.

6) По адресу Ленинградская 37 в Бресте (данные

7) Поиск при помощи

Поиски при помощи поисковых сервисов Yandex подтверждают существование Михаила Гусакова и обнаруживают его профили в социальной сети Facebook и в вКонтакте. В своей биографии Гусаков утверждает, что является частным предпринимателем. Стоит отметить, что в конце 2018 года Гус аков делился публикациями сайта inforuss.info как в Facebook и в вКонтакте. Напоминаем, что дата регистрации сайта inforuss.info как раз в сентябре 2018 года. В результате проверки появляется еще одно действующее лицо: Husakou Mikhail (Гусаков Михаил), который является администратором домена и отвечает за его техническую поддержку. Контактный адрес Гусакова находится по тому же адресу что и адрес Щипковой: Брест, улица Ленинградская 37. Гусаков пользуется тем же номером телефона и той же электронной почтой что и Щипкова.6) По адресу Ленинградская 37 в Бресте (данные Yandex .ru) в Беларуси находится, что-то вроде торгового центра, в самом здании зарегистрировано около 30 – 40 организаций и фирм. Директором одной из них и является Husakou Mikhail он же Михаил Гусаков.7) Поиск при помощи Google выводит следующие результаты:Поиски при помощи поисковых сервисов Yandex подтверждают существование Михаила Гусакова и обнаруживают его профили в социальной сети Facebook и в вКонтакте. В своей биографии Гусаков утверждает, что является частным предпринимателем. Стоит отметить, что в конце 2018 года Гус аков делился публикациями сайта inforuss.info как в Facebook и в вКонтакте. Напоминаем, что дата регистрации сайта inforuss.info как раз в сентябре 2018 года.







Адрес вебсайта компании ATXTOP, зарегистрированной по адресу Ленинградская 37, Брест, указанный на карте

ATXTOP - Беларусь

Обращает внимание, что коды статистики указывают на то, что компания является собственностью иностранных граждан и лиц без гражданства. Руководителем компании ATXTOP зарегистрированной в Смоленске является Гусаков Михаил Андреевич. На российском сайте компании среди контактных номеров телефонов – белорусский номер совпадает с номером компании ATXTOP из Беларуси.

ATXTOP - Россия Foto: Скриншот



Компания ATXTOP - Россия сообщает, что в Бресте находится ее склад.

9) Стоит также обратить внимание на то, что в Бресте находится Генеральное консульство Российской Федерации.

10) Компания ATXTOP - Россия на своем профиле в социальной сети Фейсбук (у которого 18 подписчиков! – Ред.) активно делилась материалами, которые перенаправляли пользователей на страницу inforuss.info.

11) Хотя сайты inforuss.info, smiruss.ru, lentaruss.ru, bestnevvs.info, nevsvstime.com, info-health.info являются практически клонами друг друга, анализ контента который мы провели в DELFI указывает на то, что владельцы сайта пытаются охватить как можно более широкий сегмент пользователей.

Итоги расследования DELFI:

* Сеть страниц в социальных сетях распространяет материалы пропагандистского характера, дезинформацию, конспирологические теории опубликованные на вебсайтах, зарегистрированных на территории Российской Федерации;

* Подавляющее большинство материалов либо извращает факты, либо вовсе их не приводит. Анализ содержания материалов опубликованных на вебсайтах и затем распространенных в социальных сетях указывает на то, что их основная цель – влияние и затем формирование общественного мнения русскоязычных граждан стран Балтии в пользу Российской Федерации;

* Согласно данным социальной сети Facebook, всеми страницами управляет группа неизвестных лиц из Беларуси. Тем не менее можно допустить, что неизвестные лица, которые стоят за этой операцией, находятся на территории другого государства;

* Частота публикации материалов на вебсайтах, социальных сетях, даже при автоматизации процесса заставляет предположить, что в деятельность вовлечена группа от пять до десяти человек, из которых двое или трое человек занимаются контролем социальных сетей и распространением материалов, как минимум еще двое или трое пишут материалы и один или два человека отвечают за кибернетическую безопасность;

* Вебсайты зарегистрированы на территории Российской Федерации, но у них нет номера регистрации СМИ (который согласно законам РФ, на своих вебсайтах должны указывать СМИ), то есть они не являются средствами массовой информации;

* Удалось установить, что часть доменов на которых размещаются вебсайты зарегистрированы на гражданку Российской Федерации - Mariya Schipkova;

* Администратором вебсайта inforuss.info, является гражданин Беларуси, житель Бреста – Husakou Mikhail, или Михаил Гусаков. Михаил Гусаков также является частным предпринимателем и директором компании ATXTOP, зарегистрированной в Беларуси. Компания занимается продажами сельскохозяйственной техники. У обеих компаний разные вебсайты, страница российской компании ATXTOP размещала в Facebook дезинформирующие материалы.

* Реализация такого масштабного проекта требует довольно больших финансовых расходов на обслуживание серверов, на которых размещаются сайты, участвующие в операции по влиянию на граждан стран Балтии. Масштаб операции по оказанию влияния на общественное мнение русскоязычных жителей балтийского региона вряд ли возможен без привлечения к выполнению такой задачи хорошо организованной и подготовленной к такого рода деятельности группы лиц.

Авторы:

DELFI / Детектор лжи

Университет в Белостоке, Институт Социологии

8) Фирма ATXTOP, директором которой является Михаил Гусаков зарегистрирована 1 августа 2014 г. в Беларуси. Как явствует из данных поисковика Google, адрес регистрации фирмы ATXTOP не совпадает с ATXTOP, которая находится по адресу Ленинградская 37, адрес ее вебсайта: atxtop.by.Адрес вебсайта компании ATXTOP, зарегистрированной по адресу Ленинградская 37, Брест, указанный на карте Яндекса , - atxtop.ru. Проверка компании ATXTOP с адресом вебсайта atxtop.ru при помощи общедоступных источников указывает, на то, что она была зарегистрирована в июне 2017 года на территории Российской Федерации в Смоленске по адресу улица Воробьева, дом 11/9 помещение 5, офис 4.ATXTOP - БеларусьОбращает внимание, что коды статистики указывают на то, что компания является собственностью иностранных граждан и лиц без гражданства. Руководителем компании ATXTOP зарегистрированной в Смоленске является Гусаков Михаил Андреевич. На российском сайте компании среди контактных номеров телефонов – белорусский номер совпадает с номером компании ATXTOP из Беларуси.ATXTOP - РоссияКомпания ATXTOP - Россия сообщает, что в Бресте находится ее склад.9) Стоит также обратить внимание на то, что в Бресте находится Генеральное консульство Российской Федерации.10) Компания ATXTOP - Россия на своем профиле в социальной сети Фейсбук (у которого 18 подписчиков! – Ред.) активно делилась материалами, которые перенаправляли пользователей на страницу inforuss.info.11) Хотя сайты inforuss.info, smiruss.ru, lentaruss.ru, bestnevvs.info, nevsvstime.com, info-health.info являются практически клонами друг друга, анализ контента который мы провели в DELFI указывает на то, что владельцы сайта пытаются охватить как можно более широкий сегмент пользователей.* Сеть страниц в социальных сетях распространяет материалы пропагандистского характера, дезинформацию, конспирологические теории опубликованные на вебсайтах, зарегистрированных на территории Российской Федерации;* Подавляющее большинство материалов либо извращает факты, либо вовсе их не приводит. Анализ содержания материалов опубликованных на вебсайтах и затем распространенных в социальных сетях указывает на то, что их основная цель – влияние и затем формирование общественного мнения русскоязычных граждан стран Балтии в пользу Российской Федерации;* Согласно данным социальной сети Facebook, всеми страницами управляет группа неизвестных лиц из Беларуси. Тем не менее можно допустить, что неизвестные лица, которые стоят за этой операцией, находятся на территории другого государства;* Частота публикации материалов на вебсайтах, социальных сетях, даже при автоматизации процесса заставляет предположить, что в деятельность вовлечена группа от пять до десяти человек, из которых двое или трое человек занимаются контролем социальных сетей и распространением материалов, как минимум еще двое или трое пишут материалы и один или два человека отвечают за кибернетическую безопасность;* Вебсайты зарегистрированы на территории Российской Федерации, но у них нет номера регистрации СМИ (который согласно законам РФ, на своих вебсайтах должны указывать СМИ), то есть они не являются средствами массовой информации;* Удалось установить, что часть доменов на которых размещаются вебсайты зарегистрированы на гражданку Российской Федерации - Mariya Schipkova;* Администратором вебсайта inforuss.info, является гражданин Беларуси, житель Бреста – Husakou Mikhail, или Михаил Гусаков. Михаил Гусаков также является частным предпринимателем и директором компании ATXTOP, зарегистрированной в Беларуси. Компания занимается продажами сельскохозяйственной техники. У обеих компаний разные вебсайты, страница российской компании ATXTOP размещала в Facebook дезинформирующие материалы.* Реализация такого масштабного проекта требует довольно больших финансовых расходов на обслуживание серверов, на которых размещаются сайты, участвующие в операции по влиянию на граждан стран Балтии. Масштаб операции по оказанию влияния на общественное мнение русскоязычных жителей балтийского региона вряд ли возможен без привлечения к выполнению такой задачи хорошо организованной и подготовленной к такого рода деятельности группы лиц.Авторы:DELFI / Детектор лжиУниверситет в Белостоке, Институт Социологии

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