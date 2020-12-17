Сейм утвердил кандидатуру Ниды Грунскене на пост генпрокурора Литвы

Сейм утвердил кандидатуру главы Паневежской окружной прокуратуры (ПОП) Ниды Грунскене на пост генерального прокурора Литвы.

Сейчас пост генпрокурора занимает Эвалдас Пашилис. Его срок полномочий истекает 29 декабря.

Н. Грунскене возглавляет ПОП с 2013 года, у нее 28-летний опыт прокурорской работы, из них 10 лет она проработала в Отделе расследований организованной преступности и коррупции.

Н. Грунскене начала карьеру в 1992 году в участковой прокуратуре Купишкского района, в 1998 году она перешла в ПОП и здесь поднималась по карьерным ступеням.

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Юридическое образование она получила на Юридическом факультете Вильнюсского университета.

Согласно Конституции, генпрокурора назначает и освобождает от должности президент с одобрения Сейма.

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