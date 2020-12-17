Врач Сантаришкской клиники: настает момент, когда люди должны будут сами о себе позаботиться

Если общество не одумается и не нагнет выполнять действующие правила, может наступить такой момент, когда некому будет позаботиться о пациентах в больнице, предупреждает врач Сантаришкской клиники.

"Приемные отделения забиты, у нас огромное количество больных, врачи - не клоны, их не надуешь, сколько надо, не наштампуешь за день и, похоже, что наступает такой момент, когда самому пациенту придется позаботиться о себе. Как спасение утопающих - дело рук самих утопающих", – сказал заведующий приемного отделения Центра инфекционных заболеваний Сантаришкской клиники Линас Светикас.

Он призвал жителей избегать контактов, не ходить, куда не надо, а с близкими общаться по телефону, не навещать близких на праздники, поскольку ситуация в больницах трагическая.

"Если мы не возьмем себя в руки, в городе будет такая же обстановка, когда массы людей непонятно чего мечутся по городу, знаете, придут мрачные времена", – сказал он.

По словам Светикаса, сейчас в приемное отделение приезжает немало тяжело больных людей, у многих устанавливают воспаление легких.

"Воспаление легких бывает разное. Многие больные приезжают уже с признаками повреждения легких (это показывает рентген), если можно так сказать. Рентгенограммы других больных иногда вообще не показывают легкие", – сказал он.

Между тем глава Центра пульмонологии и аллергологии Эдвардас Данила сказал, что не все люди с воспалением легких должны быть госпитализированы, некоторым назначают медикаментозное лечение и отправляют лечиться домой.

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис предупредил, что если жители не будут соблюдать действующие правила, через две недели система здравоохранения не справится с нагрузкой.

Со среды в Литве действуют ужесточенные требования карантина, закрыты все магазины за исключением продовольственных, закрыты парикмахерские и салоны красоты, ограничено перемещение людей.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что если люди будут соблюдать действующие требования, то к концу января количество больных сократится до 500–700 в сутки.

По данным, на 17 декабря, в больницах находятся 2356 больных COVID-19, 184 – в реанимации.

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