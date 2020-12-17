Праздничный Вильнюс великолепен: полюбуйтесь захватывающими дух снимками

ru.DELFI.lt

Vilnius, Kalėdiniai žiburiai Foto: DELFI / Laimonas Jankauskas

После того как правительство Литвы ввело жесткий карантин и значительно ужесточило действующие правила, предлагаем желающим виртуально полюбоваться нарядным городом.

Главная достопримечательность рождественской столицы – рождественская елка на Кафедральной площади. Елка буквально завораживает разными огнями. Напротив елки можно увидеть украшенные праздничными огнями деревья. Красочный проспект Гедиминаса радует рождественскими украшениями, словно из зимней сказки. Около Литовского национального музея красочными огнями украшен дуб, а рядом с ним - скамейка, сидя на которой можно любоваться красочным городом. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!