Сейм Литвы лишил депутатской неприкосновенности Витаутаса Гапшиса из Партии труда

В четверг Сейм Литвы лишил депутатской неприкосновенности парламентского трудовика Витаутаса Гапшиса, который является обвиняемым в торговле влиянием и взяточничестве в деле о политической коррупции.

За это решение проголосовали 97 членов Сейма, семь были "против", семь воздержались.

Для лишения члена Сейма депутатской неприкосновенности за это должен проголосовать не менее чем 71 парламентарий.

До принятия этого решения В. Гапшис заявил, что в парламенте к его делу относятся формально, поверхностно. Аргумент о том, что он сможет защитить себя в суде, назвал слабым псевдоаргументом.

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Политик отметил, что правоохранительные органы следили за ним и прослушивали не один месяц, поэтому нет оснований начинать в его отношении досудебное расследование.

"Однако это позднее не помешало им предъявить мне обвинения за период с сентября 2015 года по январь 2016 года.(...) Не обусловлено ли это политическими мотивами? Именно это комиссия не решилась выяснять", – заявил представитель Партии труда.

Между тем, член Сейма Витаутас Бакас назвал голосование по правовому иммунитету В. Гапшиса экзаменом для парламента.

"Хотели ли бы вы жить в Литве, где политики пользуются своим мандатом для личного обогащения, чтобы те, кто способствует увеличению социальной отчужденности, бедности, обману, были неприкосновенными? Я считаю, что не следует прикрываться мандатом", – сказал он.

Генеральная прокуратура Литвы в понедельник обратилась в Сейм по поводу снятия депутатской неприкосновенности с В. Гапшиса, который является обвиняемым в торговле влиянием и взяточничестве в деле о политической коррупции.

Временная комиссия Сейма предложила депутатам удовлетворить просьбу прокуроров, и не усмотрела в этом политического преследования, о котором говорит В. Гапшис.

"Я осуществлял деятельность члена Сейма, и за нее меня преследуют", – сказал депутат, когда свидетельствовал временной комиссии.

Участвовавший в заседании прокурор Генпрокуратуры Юстас Ляучас в свою очередь информировал, что ни на какой из стадий этого дела не поднимался вопрос о политическом преследовании члена Сейма.

Трудовик В. Гапшис был избран в Сейм на выборах в октябре.

В деле, которое рассматривает Вильнюсский окружной суд, обвиняемыми также являются экс-лидер либералов Элигиюс Масюлис, бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис. Экс-парламентарий Гинтарас Степонавичюс обвиняется в злоупотреблениях без признаков взяточничества.

Бывший вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курлянскис обвиняется в даче взяток политикам за принятие выгодных концерну решений.

Обвинения в деле предъявлены и самому концерну MG Baltic, Партии труда и Движению либералов Литвы. Обвиняемые свою вину не признают, они говорят, что расследование проводилось тенденциозно.

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