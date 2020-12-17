Премьер-министр Литвы упомянула о закрытии детских садов: это не вопрос денег

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните согласна с тем, что работающим на дому родителям сложно сочетать работу и присмотр за детьми. Однако она акцентирует, что ситуация с детскими садами неоднозначная во время карантина, а родителям сложно работать, когда дома бывает несколько детей разного возраста.

На заседании парламента министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис интересовался, не может ли правительство взять на себя ответственности и закрыть детские сады, а родителям платить пособие по уходу за ними.

"Сейчас кажется, что вся ответственность лежит на родителях. И те, кто взял ответственность на себя и не водит детей в детский сад, вынуждены и смотреть за детьми, и работать удаленно. Они не могут взять больничный, поэтому нагрузка на людей возрастает, растет психологический риск", – сказал Кукурайтис.

Премьер признала, что ситуация с детскими садами неоднозначная.

"Ситуация на самом деле неоднозначная, поэтому, с одной стороны, было бы лучше закрыть детские сады, эксперты также выступают за эту меру. И это не вопрос денег, это вопрос психического здоровья", – признала Шимоните.

Однако она акцентирует, что легкого решения в данной ситуации нет, поскольку находится дома с детьми разного возраста родителям также непросто.

"Мамы, которые закрыты дома с несколькими детьми разного возраста, где старшие должны учиться, а за младшими надо присматривать, сталкиваются с большой нагрузкой. Тут нет легкого решения", – заметила Шимоните.

"Но я согласна, если детские сады будут закрыты, будет запущен механизм компенсации", – прибавила она.

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