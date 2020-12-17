Информация для эмигрантов: вернувшиеся на праздники в Литву не смогут ездить из муниципалитета в муниципалитет

Вернувшиеся на праздники в Литву эмигранты не смогут ездить из муниципалитета в муниципалитет, они смогут приехать только туда, где проживают, сообщает министр внутренних дел страны.

"Я хочу подчеркнуть, что это люди могут приехать, но они должны выполнять действующие в стране правила. Любое перемещение за пределы своего муниципалитета запрещено", – сказал журналистам глава МВД Агне Билотайте.

По ее словам, постановление правительства позволяет приезжать только в свой муниципалитет.

"Они возвращаются в конкретное место и не должны его покидать, не должны ни с кем встречаться, не должны навещать друзей и приглашать их к себе", – прибавила она.

Билотайте признала, что все контролировать всех не получится, поскольку в сутки в Литву приезжают около 1500 человек.

"Конечно, около каждого не поставишь по полицейскому, я обращаюсь к сознательности людей. У нас очень высокий уровень заболевания, наша система здравоохранения уже сейчас не выдерживает, давайте будем ответственными, не приезжайте сейчас в Литву. Литва сейчас в огне", – заметила министр.

По ее словам, цель полицейских - не наказывать людей, а предупреждать их, апеллировать к их сознательности.

Со среды условия карантина в Литве ужесточены, запрещено передвижение из муниципалитета в муниципалитет, закрыты все магазины, кроме продуктовых, салоны красоты и парикмахерские.

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