Спикер парламента Литвы: в случае необходимости введем режим чрезвычайного положения Сквернялис удивлен

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал в интервью BNS, что если введенные жесткие меры не дадут желаемого результата, то придется думать о введении режима чрезвычайного положения. Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен в четверг сказала журналистам, что надеется на то, что введенные меры оправдают себя. Бывшего премьер-министра Саулюса Сквернялиса такие заявления удивляют.

"Я думаю, что если потребуется, можно рассматривать вопрос введения режима чрезвычайного положения. Я надеюсь, что хватит действующих мер. И что количество больных и скончавшихся уменьшится. Уже в скором времени увидим, оправдают ли себя эти меры", – сказала в четверг спикер.

Между тем бывший премьер-министр Саулюс Сквернялис был удивлен такими разговорами.

По словам политика, нынешние правящие сами критиковали решения прошлого правительства в связи с закрытием баров и ограничениями в жизни общества.

"Сейчас сменили пластинку. Надо у них спросить, когда они были искренними - тогда или сейчас. Это политиканство, когда мы делали нужные шаги, заставило людей сомневаться в их необходимости. Сейчас сами получили эту ситуацию и используют те же аргументы и фразы", – сказал Сквернялис.

По его словам, многие люди уже серьезно не относятся к опасности коронавируса.

"Сейчас все вернуть с помощью жестких мер сложно. Если люди сами не поймут и не захотят, то ничего не сделаешь – не поможет ни комендантский час, ни полицейские меры", – прибавил Сквернялис.

Delfi напоминает, что в интервью BNS Ландсбергис сказал, что парламент может объявить в Литве чрезвычайное положение, если общество не будет выполнять действующие правила.

"Если будет решено, или точнее, если будет потребность, если цифры не начнут падать и в обществе не появится сознательность, придется посмотреть на ситуацию серьезно и обратиться в Сейм за введением дополнительных ограничений", – сказал Ландсбергис в интервью BNS.

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