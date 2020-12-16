Исследование: просьбы оставаться дома не действуют - пандемию останавливают три ограничения

Со среды Литва живет в условиях жесткого карантина. Нужны ли такие ужесточения для остановки пандемии COVID-19? Надо ли переходить на удаленное обучение и ограничивать контакты? Такие вопросы не смолкают в публичном пространстве.

Профессор и доктор медицинских наук Саулюс Чаплинскас считает, что не все меры одинаково эффективны.

"Основные ресурсы должны быть направлены на те меры, которые дают наибольший эффект", – сказал он Delfi.

Недавно профессор Чаплинскас поделился в социальной сети Facebook выводами научной публикации журнала Science о том, какие меры помогают побороть распространение коронавируса.

Анализировали семь немедицинских интервенций, которые применялись в 34 странах Европы и семи странах, находящихся за пределами Европы.

С разрешения профессора печатаем его публикацию в Facebook:

Журнал Science сегодня представил научную публикацию, в которой оценил семь самых распространенных немедицинских интервенций, использованных во время первого карантина (с января до конца мая 2020 года). Их оценивали в 34 странах Европы и 7 неевропейских странах.

В обзоре к статье сказано, что правительства всех стран старались бороться с пандемией с помощью ряда мер. Новейшие анализы показывают, что комплекс этих мер снижал репродукционный показатель коронавируса - R (сколько людей заражал один больной). До сих пор никто не знал, насколько действенными были отдельные меры, поэтому исследователи изучали их действенность, рассматривали такие ограничения, как ограничение количества людей в общественных местах, закрытие бизнеса, учебных заведений, требование оставаться дома. Выяснилось, что больше всего пользы принесло закрытие учебных учреждений, ограничение собраний в общественных местах до 10 человек и закрытие бизнеса, в котором люди непосредственно контактируют (face-to-face). Влияние требования "оставаться дома" большой пользы не принесло.

Ученые выясняли, каково влияние каждой немедицинской интервенции на показатель R.

Выяснилось, что:

· ограничение собраний до 1000 или меньше человек: снизило R на 23% (от 0 до 40%);

· ограничение собраний до 100 или меньше человек: снизило R на 34% (с 12 до 52%);

· ограничение собраний до 10 или меньше человек: снизило R на 42% (17–60%);

· закрытие некоторого бизнеса, работающего по принципу face-to-face: снизило R на 18% (с −8 до 40%);

· закрытие всего бизнеса, работающего по принципу face-to-face verslai: снизило R на 27% (с −3 до 49%);

· закрытие школ и университетов: снизило R на 38% (с 16 до 54%);

· рекомендация "оставайся дома" (stay-at-home): снизила R на 13% (с −5 до 31%).

Примечание.

Исследовали отметили, что им не удалось гарантировано отделить влияние закрытия школ и вузов, поскольку эту меру ввели одновременно или почти одновременно в большинстве стран (за исключением Исландии и Швеции, где закрыты только вузы). https://bit.ly/3muQnry

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