Бывшие руководители Литвы из-за трагического положения обратились к жителям страны

Литву сковала пандемия коронавируса. На фоне трагической ситуации к жителям страны обращаются бывшие ее руководители.

В видеообращении профессор Витаутас Ландсбергис, экс-президенты Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте обратились к жителям и призвали их оставаться дома.

"Давайте остановимся", – обращаются бывшие главы страны.

"Дорогие люди, так я обращался к вам 30 лет назад 13 января, когда вооруженный враг насмехался и хотел нашей гибели. Сейчас враг невидимый, но его жертвы умирают каждый день. (...) Давайте остановимся и одумаемся", – сказал профессор.

"Больницы уже переполнены. Врачи должны выбирать, кого из больных спасать в первую очередь. 100 000 больных и почти 1000 человек скончались. В этой жуткой статистике мы лидируем в Европе. (...) Поэтому я говорю, давайте остановимся", – обратился к жителям Адамкус.

"Это не цифры. Это судьбы людей. Это наши родители, друзья, братья и сестры. Некоторых мы уже не спасем, но остальных – еще можем. Введены серьезные ограничения, но это для того, чтобы мы быстрее могли вернуться к привычной жизни. Поэтому надо соблюдать эти ограничения, чтобы беречь себя и своих близких", – сказала экс-президент Грибаускайте.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните за несколько часов до вступления в силу ужесточенных требований карантина призвала жителей собраться и выполнять действующие указания.

"Сейчас нет легких решений, они коснутся всех. Но только, если мы все сплотимся, мы быстрее преодолеем этот период", – сказала во вторник глава правительства.

"Тогда правительство сможет быстрее облегчить режим и сделает это с удовольствием. А сейчас благодарю всех, кто оценивает угрозу вируса и выполняет указания", – прибавила премьер.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!