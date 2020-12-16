Дулькис: без соблюдения требований система здравоохранения может не выдержать

Если люди не будут соблюдать карантинные требования, то система здравоохранения может не выдержать нагрузки через пару недель, говорит министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

"Хочу сказать очень честно: если мы все не будем соблюдать правила, будем искать исключения и продолжать создавать такие ситуации, система (здравоохранения - ред.) может не выдержать через пару недель", -сказал министр на пресс-конференции в среду.

Он сказал, что определенный резерв и возможность перераспределения мощностей в медучреждениях еще существуют, однако подчеркнул, что занятость больниц и суточный прирост будут расти по инерции еще по меньшей мере несколько недель, а улучшение можно будет увидеть разве что к Новому году.

В больницах находится 2307 пациентов с COVID-19, 184 из них - в реанимации.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 99 тыс. 869 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 55 тыс. 143 человека, 43 тыс. 379 человек выздоровели.

В Литве в среду вступил в силу более строгий режим карантина - закрыты многие магазины, парикмахерские, ограничено передвижение.

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