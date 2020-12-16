В Клайпеде – новый груз газа из США

В среду на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл новый крупный груз из Соединенных Штатов Америки (США) - пятый в этом газовом году, начавшемся в октябре.

Газовоз Arctic Voyager пришел из порта Джорджия, его груз - 138 тыс. кубометров СПГ. По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence.

Это уже одиннадцатый груз СПГ из США за почти шестилетнюю историю деятельности Клайпедского терминала. Еще один груз должен прийти позже в декабре. В этом году из Америки на ТСПГ доставлено больше СПГ, чем за все прежние годы.

Klaipedos nafta сообщает, что 2020 год был исключительно благоприятным для импорта газа из США - этот газ в нынешнем году составит около 37% всего импорта. Около 49% газа было импортировано из Норвегии, остальное - из России.

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