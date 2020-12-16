Правительство постановило увеличить пособие на ребенка до 70 евро

Правительство Литвы в среду приняло решение изменить коэффициент универсального пособия на ребенка, чтобы оно в следующем году увеличилось на 10 евро - до 70.

Премьер Ингрида Шимоните подчеркнула, что правительство будет выполнять это обязательство, на него заложены средства в бюджете.

В Законе о выплатах на детей предусмотрено, что с января следующего года детские пособия увеличатся с 60 до 70 евро, пособия людям с недугами, на детей из многодетных и нуждающихся семей - со 100 до 111 евро. Подсчеты Министерства социальной защиты и труда показывают, что "детские" выплаты в следующем году потребуют дополнительно 63 млн евро.

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