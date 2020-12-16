The New York Times: Литва по уровню заболевания коронавирусом на первом месте во всем мире

The New York Times сообщает, что Литва по уровню заболевания коронавирусом на 100 000 жителей на первом месте во всем мире, а по уровню смертности - 15-я.

По данным издания, В Литве за последние 7 дней на 100 000 жителей приходилось 97,4 заболеваний, по этому показателю Литва лидирует во всем мире.

В течение недели каждый день фиксируют в среднем 2718 случаев.

На втором месте - Грузия (96,7), на третьем – Люксембург (88,7), на четвертом – Сербия (88,4), на пятом – Хорватия (86,9).

Первым об этом в Литве сообщил портал lrt.lt.

В течение последних 7 дней в Литве в среднем фиксировали 27 случаев смерти от коронавируса.

Такой же уровень смертности фиксируют в Польше, Австрии, Швейцарии и Чехии.

Лидер по смертности в мире - Словения.

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