Литва: Паланга закрыта, жителей просят отозвать бронь

В среду утром, с 8 ч. утра, приезжающих на литовский курорт Паланга встретили знаки и заграждения. Однако полицейских постов еще не было. Въезжающие приготовили рабочие соглашения и документы на недвижимость, однако у знака останавливались лишь немногие. Водители видели, что ведется съемка.

У нескольких въездов в 8 ч. появились знаки, запрещающие движение моторных транспортных средств.

"Что показывать? У нас есть рабочее соглашение", – вытащили телефоны мужчины, но вместо людей увидели фотообъектив.

"Снимите на видео, если проеду?", – поинтересовался ехавший на службу пограничник.

"А как сейчас попасть в Палангу? Я там живу", – интересовалась женщина, но узнав, что фотографирует журналист Delfi, поехала дальше.

Примерно через час проехал полицейский экипаж и свернул в сторону Кретинги. Больших потоков машин не было. Но не стоит думать, что в Палангу можно попасть без особых проблем – людей могут проверять полицейские на самом курорте.

Мэр Паланги Шарунас Вайткус заверил, что жителей, которые забронировали гостиницы или другое жилье, на Рождество и на Новый год в Палангу не пустят.

"Уважаемые палангские арендодатели, правительство Литвы решило ужесточить условия карантина и ограничить перемещение людей между муниципалитетами без острой необходимости, уже сейчас слышатся рассуждения о том, что люди, которые бронировали номер в гостинице или жилье на курорте будут думать, как пробраться сюда. Основной их мотив - предоставление услуг проживания не запрещается", – писал в фейсбуке мэр города Шарунас Вайткус.

Реально проверять въезжающих начали в среду, но позже, чем планировали - не с 8, а с 11 ч.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!