Вам нужно выехать из Клайпеды? Что необходимо знать

Сегодня, 16 декабря, вступили в силу новые ограничения. Внутреннее передвижение по стране частично приостановлено до 3 января, однако в определенных случаях выезжать за границу своего муниципалитета можно.

Сотрудники полиции Клайпеды уточнили некоторые формулировки и дали ответы на самые, по их мнению, часто задаваемые вопросы. Делимся с вами последней информацией и напоминаем, что рядом с Клайпедой будут развернуты блокпосты. Тем не менее дежурить на местах постоянно служители правопорядка не будут. Возможны случайные проверки, сообщает Artviraklaipeda.

Полиция обнародовала уточненный список исключений для пересечения внутренних границ муниципалитетов:

Направляясь в аэропорты, Клайпедский порт, автобусный вокзал или из них, необходимо иметь с собой документ, подтверждающий факт международной поездки. Например, билет на самолет, который может попросить предъявить полиция.

Лица, возвращающиеся из-за границы, если им не нужно изолироваться и у них есть недвижимость в Литве, могут приезжать и останавливаться только там. Если нет, тогда они могут отправиться к родственникам – родителям, сестрам, братьям, супругам, детям или детям супруга. В том случае, если отношения лиц не оформлены официально, сотрудники полиции будут оценивать ситуацию индивидуально.

Путешествие коллег на одном автомобиле допускается, число, как обычно, ограничивается количеством мест в автомобиле, однако путники должны подтвердить, что работают вместе. Например, наличием трудового договора, рабочими удостоверениями и т.п.

Возить детей в другие самоуправления запрещается. Также их нельзя оставлять у родственников на территории другого муниципалитета. Привезти ребенка из другого самоуправления разрешается, однако полиция будет оценивать каждую ситуацию в индивидуальном порядке. Служители правопорядка оставляют за собой право предпринять дополнительные меры для оценки ситуации. Даже с учетом разрешения забрать детей с территории другого муниципалитета с родственниками контактировать запрещается.

Если место жительства ребенка установлено с одним из родителей, во время режима ограничений на внутреннее передвижение по стране, он должен жить у того родителя, в доме которого он прописан. Ехать к другому родителю разрешается лишь в том случае, если место жительство ребенка решением суда было установлено у обоих родителей.

Перевозить ребенка на территорию другого самоуправления по причинам образовательного толка разрешается, но в таком случае необходимо иметь с собой договор об услугах по обучению.

Случаи, связанные с уходом за лицами, которые болеют или не могут сами о себе позаботиться, полиция будет оценивать в индивидуальном порядке. Желающим выехать рекомендуют иметь с собой подтверждающие документы. Например, бумаги и справки о состоянии здоровья человека, если есть такая возможность.

Полиция рекомендует не выезжать в те места, после посещения которых вы не сможете объяснить причину своего отъезда и нахождения за границей своего самоуправления с помощью подтверждающих документов.

Если вы выезжаете в другое самоуправление, а позже хотите вернуться, это можно будет сделать только в том случае, если у вас будут подтверждающие документы. Например, договор об аренде жилья, документ о том, что вы являетесь собственником недвижимости, документ, свидетельствующий о трудовых отношениях, если вы едете по работе.

Если у вас есть недвижимость на территории другого самоуправления или же вы там зарегистрированы, покидать муниципалитет можно, однако в этом случае действуют следующие ограничения. Например, общение разрешается лишь в кругу одного домашнего хозяйства. Возвращение к родителям, бабушкам и дедушкам или другим родственникам это требование нарушает.

Переезжать из одного самоуправления в другое разрешается, однако в таком случае необходимо ехать со всеми личными вещами, а сотрудники полиции будут оценивать ситуацию индивидуально. В частности, поездка с несколькими личными вещами не трактуется как переезд.

Направляясь к своей цели, можно пересекать границы сразу нескольких самоуправлений, но вы должны двигаться к финальной точке, основываясь на законных причинах.

Путешествия в другие муниципалитеты, если вы едете по медицинским причинам, для получения плановой медпомощи, возможны. Рекомендуется иметь с собой подтверждающие документы. Например, электронное подтверждающие от медучреждения.

Студенты, выехавшие из города, где проходит учеба, принимая во внимание тот факт, что обучение проходит удаленно, вернуться в него не смогут. Разве что у них есть договор об аренде с общежитием, арендодателем или они зарегистрированы в этом самоуправлении.

Оказывать услуги заселения разрешается, однако пользоваться ими можно только в границах местожительства — независимо от того, когда было заключено соглашение об оказании этой услуги.

Доставка товаров в другие самоуправления разрешена, но забирать их можно только на территории самого самоуправления.

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