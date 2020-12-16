В центре столицы Литвы за 11,2 млн. евро продано здание почтамта

Государственная компания "Литовская почта" завершила сделку по продаже здания центрального почтамта в центре столицы Литвы, на проспекте Гедиминаса.

Здание за 11,2 млн. евро приобрело ЗАО Terseta, принадлежащее компании Lords LB Asset Management.

Полученные средства "Литовская почта использует на модернизацию своей деятельности, обновление почтовых отделений у улучшение условий труда. Договор о продаже был подписан в сентябре этого года. Право на покупку Lords LB Baltic Fund IV получила во время аукциона в декабре 2019 г.

Это второе здание, которое фонд Lords LB Baltic Fund IV купил в центре Вильнюса.

Почтамт переехал из здания на проспекте в помещение на ул. Тоторю.

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