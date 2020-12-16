В Литве вступают в силу более жесткие требования карантина: важнейшие изменения

Правительство Литвы с учетом рекомендаций экспертов со среды ввело более жесткие ограничения. Вступает в силу ограничение передвижения между муниципалитетами, запрещаются контакты между членами разных семей, будут работтаь только аптеки, продовольственные магазины, ветеринарные магазины и аптеки, ортопедические магазины и салоны оптики.

Постановлением правительства с 24 ч. 15 декабря по 24 ч. 3 января ограничивается возможность выезда жителей за пределы своего муниципалитета. Исключения делают только для тех, кто едет на работу, на похороны или к врачам. Жители смогут также ехать в аэропорт, поскольку внешние границы страны не закрыты. Полиция сообщает, что на подъезде к городам будут установлены стационарные контрольные пункты, а муниципалитеты говорят о закрытии ряда въездов в города.

Такие посты будут работать по выходным и в праздники: с 13 ч. 18 по 21 ч. 20 декабря, с 13 ч. 23 по 21 ч. 27 декабря и с 13 ч. 31 декабря по 21 ч. 3 января.

В выходные будут дежурить 670 экипажей, еще 250 экипажей на постах.

Со среды также рекомендуется без надобности не покидать место жительства. Можно выходить на прогулку. Запрещаются всевозможные контакты между людьми из разных домашних хозяйств.

Все школьные и другие учебные заведения работают только удаленно. Закрыты также дневные центры для инвалидов, пенсионеров и получателей социальной помощи. Родители, которые не могут работать удаленно, могут водить детей в детский сад.

Закрыты парикмахерские и салоны красоты, поскольку разрешается проводить процедуры, которые длятся не больше 15 минут.

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