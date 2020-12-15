"Сейчас нет легких решений, они коснутся всех. Но только, если мы все сплотимся, мы быстрее преодолеем этот период", – сказала во вторник глава правительства.

"Тогда правительство сможет быстрее облегчить режим и сделает это с удовольствием. А сейчас благодарю всех, кто оценивает угрозу вируса и выполняет указания", – прибавила премьер.

В среду в Литве вступает в силу режим жесткого карантина, будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, парикмахерские, ограничено передвижение людей.

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Будут работать магазины продовольственных товаров, аптеки. На рынках будут продавать только продукты питания.

Со среды не будут проходить и службы в храмах.

"В этом году мы ждем Рождества, как никогда раньше. Мы соскучились по общности, суете, по простым объятиям с близкими. Мы истосковались по обычной жизни, какой она была год назад. Но многое из того, что было нормой перед Рождеством в прошлом году, в этом означало бы смерти людей", – сказала Шимоните.

Она подчеркнула, что больницы сейчас переполнены, врачи устали, а "каждый час мы теряем 1-2 человек, заболевших коронавирусом".

По словам Шимоните, мы "каждый день теряем тех, кто мог бы жить, но из-за сложной ситуации в больницах не получил помощи".

"Это не просто цифры – это люди: родители, дедушки, бабушки, братья, сестры, друзья. Поэтому прошу всех – давайте остановимся и останемся дома. Давайте поможем врачам спасать жизни. Давайте вместе их спасать, не давая возможности вирусу распространяться", – сказала премьер.

"Пандемию мы можем преодолеть, только сплотившись, только вместе – отложив то, что можем отложить, общаясь удаленно, нося маски, дезинфицируя руки, соблюдая расстояние", – прибавила она.

Шимоните сказала, что она благодарит врачей и учителей, а также тех, кто временно должен был остановить свой бизнес, не работать, она благодарит волонтеров, социальных работников, которые помогут одиноким людям, родителям, пожилым людям, детям – за понимание, терпение и самопожертвование.

"Вакцина от коронавируса уже разработана. Скоро она будет доступна тем, кто больше всего в ней нуждается, а позже и все остальным. Остался решительный бой. Я не сомневаюсь, что, сплотившись, мы одержим победу", – сказала Шимоните.

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