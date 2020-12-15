Премьер-министр Литвы обратилась к жителям: то, что раньше было обычным делом, сейчас означает смерть людей

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните за несколько часов до вступления в силу ужесточенных требований карантина призвала жителей собраться и выполнять действующие указания.

"Сейчас нет легких решений, они коснутся всех. Но только, если мы все сплотимся, мы быстрее преодолеем этот период", – сказала во вторник глава правительства.

"Тогда правительство сможет быстрее облегчить режим и сделает это с удовольствием. А сейчас благодарю всех, кто оценивает угрозу вируса и выполняет указания", – прибавила премьер.

В среду в Литве вступает в силу режим жесткого карантина, будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, парикмахерские, ограничено передвижение людей.

Будут работать магазины продовольственных товаров, аптеки. На рынках будут продавать только продукты питания.

Со среды не будут проходить и службы в храмах.

"В этом году мы ждем Рождества, как никогда раньше. Мы соскучились по общности, суете, по простым объятиям с близкими. Мы истосковались по обычной жизни, какой она была год назад. Но многое из того, что было нормой перед Рождеством в прошлом году, в этом означало бы смерти людей", – сказала Шимоните.

Она подчеркнула, что больницы сейчас переполнены, врачи устали, а "каждый час мы теряем 1-2 человек, заболевших коронавирусом".

По словам Шимоните, мы "каждый день теряем тех, кто мог бы жить, но из-за сложной ситуации в больницах не получил помощи".

"Это не просто цифры – это люди: родители, дедушки, бабушки, братья, сестры, друзья. Поэтому прошу всех – давайте остановимся и останемся дома. Давайте поможем врачам спасать жизни. Давайте вместе их спасать, не давая возможности вирусу распространяться", – сказала премьер.

"Пандемию мы можем преодолеть, только сплотившись, только вместе – отложив то, что можем отложить, общаясь удаленно, нося маски, дезинфицируя руки, соблюдая расстояние", – прибавила она.

Шимоните сказала, что она благодарит врачей и учителей, а также тех, кто временно должен был остановить свой бизнес, не работать, она благодарит волонтеров, социальных работников, которые помогут одиноким людям, родителям, пожилым людям, детям – за понимание, терпение и самопожертвование.

"Вакцина от коронавируса уже разработана. Скоро она будет доступна тем, кто больше всего в ней нуждается, а позже и все остальным. Остался решительный бой. Я не сомневаюсь, что, сплотившись, мы одержим победу", – сказала Шимоните.

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