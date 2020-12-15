Не все жители Литвы услышали призыв не ехать в ТЦ: Delfi зафиксировал, что происходит

Во вторник вечером перед закрытием всех магазинов, в которых продают промтовары, около крупных ТЦ в столице Литвы образовались заторы. Delfi зафиксировал, что творится на стоянках около торговых центров.

По данным портала sviesosoforai.lt, самые большие заторы образовались около торговых центров – на ул. Озо около ТЦ Ozas и около ТЦ Akropolis.

Больше чем обычно машин фиксируется в пределах ТЦ Panorama, есть затор на ул. Гележинё Вилко и ул. Упес.

Представители Akropolis сообщили, что покупателей сейчас больше, чем обычно, поэтому дежурит больше охранников.

Представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас заметил, что охранники регулируют движение на парковках, а внутри - жесткие требования к количеству покупателей. В вильнюсском ТЦ Akropolis одновременно может находиться не больше 2500 человек, в клайпедском – 2050, в шяуляйском – 1200.

Напомним, что с сегодняшнего дня полиция обещает проверять торговые центры и фиксировать нарушения.

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