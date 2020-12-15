В этом году выручка туроператора Novaturas сократилась на 81%

В январе-ноябре этого года выручка одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas составила 32,4 млн евро - на 81% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Только в ноябре выручка группы составила 0,2 млн евро - на 98% меньше, чем в ноябре прошлого года, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

"Путешествия по всему миру приостановила вторая волна карантина, государства борются с распространением вируса. Мы используем этот период для подготовки к отпускному сезону 2021 года", – отметила в пресс-релизе глава группы компаний Novaturas Аудроне Кейните.

За одиннадцать месяцев этого года компания обслужила 47,8 тыс. клиентов - на 83% меньше, чем в прошлом году. Только в ноябре она обслужила 319 клиентов – на 97% меньше.

По сообщению компании, по причине ноябрьских изменений группа Novaturas была вынуждена не осуществлять деятельность на всех рынках, она не могла возобновить рейсы по основному зимнему направлению – в Египет.

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