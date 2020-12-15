Президент ассоциации: жители Литвы массово отзывают заказ гостиниц

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаукене сказала, что положительно оценивает новые ужесточения карантина. Однако она прибавила, что владельцы гостиницы все еще ждут целевой помощи, а более тесное сотрудничество с правительством помогло бы гостиницам минимально работать и в сложный период.

"Мы положительно оцениваем введенные ограничения, поскольку ответственно относимся к сложившейся ситуации. Мы считаем, что это правильные меры, хотя и приняты они с опозданием. Все это надо было делать раньше. Конечно, все это вызывает неудобства, а изменение правил не на пользу предпринимателям, но мы понимаем, насколько серьезна ситуация", – сказала Шишкаускене.

После того как правительство со среды приняло решение ограничить передвижение жителей, жители стали массово отзывать забронированные на праздники номера на курортах, сказала Шишкаускене.

"Отозвали немало заказов. Люди собирались поехать в гостиницы на море, чтобы сменить окружение. Сейчас эти заказы массово отзывают", – заметила она.

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