Литва: Каунас планирует закрыть треть въездов

С завтрашнего дня в Литве вступают в силу более жесткие требования карантина, полиция организует контрольные посты на дорогах. Правда, особые меры будут предприняты с пятницы - 18 декабря. Каунасский муниципалитет сообщает о намерении блокировать въезд в город, пишет Kas vyksta Kaune.

Пресс-секретарь мэра Каунаса Тома Ярусявичюс не скрывает, что в пятницу утром закроют треть въездов в город. На других дорогах будет дежурить полиция. В скором времени муниципалитет представит более точный план.

"Ограничения начнут действовать с утра 18 декабря. Снять ограничения планируем 4 января. Всего вокруг Каунаса блокируют 13 въездов, в 21 месте будет дежурить полиция. Все действия мы согласуем с Каунасской полицией, с учетом весеннего опыта", – сказал представитель муниципалитета Паулюс Кярас.

"Каунасцы, как и жители других городов, должны выходить из дома только по неотложным причинам", - заметил он.

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