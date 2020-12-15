Литва: Паланга выходных ждать не будет, закрывается со среды

Не все муниципалитеты будут жить по представленному министром внутренних дел Литвы плану. Палангу закрывают уже с 16 декабря, туда на праздники никто не сможет приехать.

"Глава Палангского комиссариата указал, что контроль на дорогах начнется с 8 ч. утра, установят 5 постов", – сказала представитель ГКП Клайпедского округа Андромеда Грауслене.

Мэр Паланги в социальной сети фейсбук просит представителей бизнеса отказаться от аренды помещений на праздники и информирует, что сделают все, чтобы никто в Палангу не смог пробраться.

"Уважаемые палангские арендодатели, правительство Литвы решило ужесточить условия карантина и ограничить перемещение людей между муниципалитетами без острой необходимости, уже сейчас слышатся рассуждения о том, что люди, которые бронировали номер в гостинице или жилье на курорте будут думать, как пробраться сюда. Основной их мотив - предоставление услуг проживания не запрещается", – пишет мэр города Шарунас Вайткус.

Он сказал, что он все понимает, видит, что экономическая ситуация сложная, ограничения вызывают беспокойство у всех. Однако он призывает людей к сознательности.

"Эпидемиологическая ситуация в стране угрожающая. Каждый день фиксируют не только больных, но и умерших от COVID-19. И эти показатели растут.

Может, и можно обойти запреты, обмануть полицейских, но надо ли обманывать самих себя? Не ужели на полученную выручку можно будет купить себе здоровье или здоровье своим близким? Ведь принимая гостей, вы открывается путь для возможного заражения своих домочадцев и самих себя, – сказал Вайткус. – Эта инфекция атакует нас как невидимый враг – мы не знаем, какое из объятий, пожатий рук, какой из обедов за общим столом будет решающим для нас или для людей, которые с нами находятся, которых мы любим больше всего. Поэтому прошу всех – не пытайтесь обмануть самих себя, будьте сознательными и ответственными, не принимайте в своих домах и гостиницах гостей в этом году. В этом году зимние праздники встречайте в узком кругу самых близких, в безопасности. Иначе после рождественского блеска и радостных эмоций после праздников могут прийти очень печальные последствия, иногда непоправимые".

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