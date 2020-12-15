Литовская полиция с сегодняшнего дня начинает проверки в торговых центрах

Оценив сложившуюся ситуацию, генкомиссар полиции Литвы Ренатас Пожела распорядился начать проверки в торговых центрах, фиксировать нарушения и решать вопрос ответственности работников администрации ТЦ.

"Мы видим, что некоторые ТЦ не способны обеспечить соблюдение правил карантина, нам об этом постоянно сообщают и сами жители. Поэтому сегодня же полиция посетит торговые центры и будет фиксировать ситуацию.

Мы не можем не реагировать, когда видим заторы на стоянка ТЦ и огромные потоки людей внутри, людей, которые неправильно надевают маски", – сказал Пожела.

По его словам, дополнительны мощностей для этого не потребуется, полиция будет снимать ситуацию на видео, потом оценит отснятый материал.

"Если будут зафиксированы явные нарушения, может не сразу, позже поднимем вопрос ответственности", – сказал Пожела.

Он прибавил, что будут следить и за ситуацией на стоянках автомобилей около ТЦ.

Полиция еще раз обращается к жителям с просьбой отказаться от ненужного посещения ТЦ, а администрацию ТЦ просит гарантировать соблюдение действующих ограничений.

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