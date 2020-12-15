"Мы видим, что некоторые ТЦ не способны обеспечить соблюдение правил карантина, нам об этом постоянно сообщают и сами жители. Поэтому сегодня же полиция посетит торговые центры и будет фиксировать ситуацию.

Мы не можем не реагировать, когда видим заторы на стоянка ТЦ и огромные потоки людей внутри, людей, которые неправильно надевают маски", – сказал Пожела.

По его словам, дополнительны мощностей для этого не потребуется, полиция будет снимать ситуацию на видео, потом оценит отснятый материал.

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"Если будут зафиксированы явные нарушения, может не сразу, позже поднимем вопрос ответственности", – сказал Пожела.

Он прибавил, что будут следить и за ситуацией на стоянках автомобилей около ТЦ.

Полиция еще раз обращается к жителям с просьбой отказаться от ненужного посещения ТЦ, а администрацию ТЦ просит гарантировать соблюдение действующих ограничений.

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