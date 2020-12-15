Со среды в Литве останавливаются публичные службы в храмах

Со среды до 3 января храмах Литвы останавливаются публичные службы, однако они по-прежнему будут открыты для единичных верующих, сообщила Конференция епископов Литвы.

"В эти дни особенно важно наше единство, солидарность и уважение друг к другу. С учетом серьезности произошедшей у нас ситуации и ограничений, объявленных властями страны, мы решили с 16 декабря до 3 января остановить публичные службы в храмах", – говорится в сообщении.

Епископы призывают верующих следить за службами в интернете, по радио, телевидению.

Правда, храмы по-прежнему остаются открытыми, верующие в них смогут молиться в частном порядке, исповедоваться, и по договоренности со священником принимать причастие.

"Священники будут дежурить в храмах и принимать верующих. Проведение похорон и прочих обрядов будет проходить лишь в кругу самых близких членов семьи", – говорится в сообщении.

Со среды в Литве вступают в силу более строгие карантинные миры, которыми новое правительство запретило без важных причин выходить из дома, ограничило деятельность магазинов, но разрешены прогулки в открытых местах в составе членов семьи или двух не проживающих вместе человек.

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