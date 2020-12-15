Сейм Литвы лишил неприкосновенности Пятраса Гражулиса

Сейм Литвы во вторник лишил неприкосновенности представителя Смешанной группы членов Сейма Пятраса Гражулиса.

Сейм своим голосованием удовлетворил просьбу генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса разрешить привлечь к уголовной ответственности парламентария, чтобы завершить досудебное расследование о предположительно незаконных действиях этого политика.

С просьбой лишить П. Гражулиса парламентского иммунитета генпрокурор обратился в Сейм прежнего созыва в июне прошлого года, но тогда парламент его просьбу отклонил.

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Представивший заключение по неприкосновенности П. Гражулиса глава временной комиссии Сейма, либерал Арминас Лидека сказал, что "комиссии не было представлено никаких фактических доказательств того, что член Сейма П. Гражулис подвергался преследованиям по политическим или подобным мотива за его деятельность в качестве члена Сейма".

Правоохрана подозревает, что, являясь членом парламента, П. Гражулис помогал решить проблемы компании по производству замороженных продуктов питания Judex, когда российские должности лица в 2015 году нашли в продукции этого предприятия бактерию листерию.

Прокуроры утверждали, что, помогая предприятию, член Сейма не раз звонил должностным лицам Литвы и России, из-за проблем Judex ездил в Калининградскую область России, чтобы повлиять на российских должностных лиц, призывал предпринимателей дать взятки, просил нарушить действующий порядок, за что получал от Judex имущественную выгоду.

Генпрокурор утверждает, что такими действиями парламентарий подрывал престиж занимаемой должности, авторитет Сейма, нарушил присягу парламентария, в результате чего государство понесло немалый ущерб.

П. Гражулис отрицает обвинения и утверждает, что это дело - политическая расправа.

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