Полиция Литвы предупреждает: будут блокировать дороги и устанавливать мобильные радары – штрафы не только за скорость

Во вторник состоялась пресс-конференция, на которой генкомиссар Литовской полиции Ренатас Пожела предупредил, что у полиции достаточно мер для ограничения поездок в праздничный период внутри страны. Для контроля будут использовать не только физические заграждения.

"У нас есть достаточный спектр разных средств. Это и видеокамеры, и системы видеофиксации и мобильные радары", – указал Пожела.

По его словам, вполне возможно, что водители, которые где-то превысят скорость, должны будут ответить на вопрос, почему они ехали в другой муниципалитет без соответствующего разрешения.

"У полиции есть много средств для пресечения проезда и идентификации нарушений", – сказал он.

Delfi сообщал, что полиция в муниципалитетах организует стационарные посты контроля и будет проверять въезжающие транспортные средства. Такие проверки будут проводить с 13 ч. 18 декабря до 21 ч. 20 декабря и с 13 ч. 23 декабря до 21 ч. 27 декабря. Контроль также будет осуществляться с 13 ч. 31 декабря до 21 ч. 3 января.

Установят 250 контрольных постов, будут дежурить по 920 вместо 750 экипажей.

Часть дорог перекроют, установят камеры, знаки. В те дни, когда не будет постов, будут дежурить дополнительно по 60 экипажей.

По словам Пожелы, если у жителей есть вопросы, они всегда могут обращаться по номеру 8 700 60000 и проконсультироваться.

Генкомиссар сказал, что штрафовать людей будут лишь в исключительных случаях - цель полицейских, объяснить людям, почему они не могут ездить из муниципалитета в муниципалитет.

Пожела сказал, что такие ограничения очень дорого обходятся государству. Например, три пасхальных дня обошлись в 780 000 евро.

Генкомиссар призывает жителей без надобности не уезжать за пределы муниципалитета и оценить вклад полицейских и государства.

Напомним, что в воскресенье правительство Литвы продлило карантин до 31 января.

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