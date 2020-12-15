Глава Центробанка: помощь бизнесу должна стать более адресной

Помощь бизнесу во время второй волны коронавируса должна стать более адресной, убежден председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк). По словам Витаса Василяускаса, этап, когда деньги "сыпались всем", должен остаться в прошлом.

"В самом начале можно было "рассыпать" помощь горизонтально. Теперь (...) мы находимся в ситуации, когда нужно очень точно распределять помощь. (...) Один из первых принципов, которого следует придерживаться - очередность мер, и самые щедрые средства государственной помощи должны быть направлены тем видам бизнеса, которые пострадали сильнее всего", - сказал В. Василяускас, представляя на пресс-конференции во вторник обновленные экономические прогнозы.

"При выделении помощи на нынешнем этапе следует принимать во внимание те убытки, которые имели место после начала второй волны COVID-19. (...) Нужно сконцентрироваться на предприятиях, которые связаны именно со второй волной", - добавил он.

Глава БЛ подчеркнул, что все средства помощи должны быть прописаны в государственном бюджете на 2021 год.

Он пока не стал давать оценку предложению правящих предусмотреть для помощи бизнесу дополнительно 1 млрд евро. В. Василяускас считает, что сначала нужно увидеть проект бюджета после доработки.

Второе слушание бюджета в Сейме состоится 17 декабря, а через несколько дней должно состояться его принятие.

В следующем году рост экономики возобновится

Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в этом году должен сократиться на 2%, однако в следующем году рост экономики возобновится, хотя из-за второй волны коронавируса он будет медленнее, чем прогнозировалось ранее, говорит председатель правления Центробанка.

По словам Витаса Василяускаса, в следующем году рост ВВП должен составить 1,9%, между тем в сентябре прогнозировался рост 3,1%.

Прогнозируется, что литовский экспорт в этом году сократится на 3,8%, а в следующем году он увеличится на 4,2%, между тем инвестиции должны уменьшиться соответственно на 7,7% и повыситься на 2,1%. По оценке БЛ, частное потребление должно снизиться в этом году на 3,5%, а в следующем году увеличиться на 2,5%.

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