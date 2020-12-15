Министр энергетики Литвы призывает ЕК обеспечить блокаду импорта электроэнергии с БелАЭС

Министр энергетики Дайнюс Крейвис призвал Еврокомиссию (ЕК) принять все необходимые меры, чтобы электроэнергия с Белорусской АЭС (БелАЭС) не попадала на рынок Евросоюза (ЕС).

"ЕК должна как можно скорее представить возможные средства, которые сделали бы невозможным импорт электроэнергии из третьих стран, где действуют небезопасные атомные станции", - приведены в пресс-релизе слова Д. Крейвиса.

Он в понедельник участвовал в неформальном заседании Совета министров энергетики ЕС, на котором рассказал об угрозе от БелАЭС, сообщило Министерство энергетики.

Д. Крейвис обратил внимание на то, что БелАЭС, выработка электричества на которой началась 3 ноября, действует с перебоями, которые вызывают серьезное беспокойство и свидетельствуют о недостаточном качестве оборудования. По его словам, частота инцидентов на БелАЭС может означать только плохое качество и контроль на стадиях проектирования, производства и монтажа АЭС, а также низкий уровень безопасности.

"Невзирая на усилия ЕС, Беларусь открыто не соблюдает безопасность, не предоставлят нужную информацию. Нам следует продолжать требовать, чтобы на БелАЭС были обеспечены соблюдение требований безопасности и возможность наблюдения за этим процессом", - сказал министр.

Руководство ЕС в пятницу призвало ЕК создать механизм, позволяющий сделать невозможным попадание электричества с небезопасных АЭС на рынок ЕС.

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