Пограничники Литвы задержали около 70 кг кокаина и амфетамина стоимостью от 5 до 7 млн евро

Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) задержали около 70 килограммов кокаина и амфетамина, общая стоимость наркотиков составляет от 5,6 млн евро до 7,1 млн евро.

Как сообщила во вторник СОГГЛ, в минувший четверг сотрудники Отдела криминальной разведки и специального назначения на основании имевшейся у них информации проверили в Юрбаркасе автомобиль Volvo V50.

В находившейся в машине сумке пограничники обнаружили 20 пакетиков с порошком. Возле автомобиля был задержан 58-летний житель Юрбаркаса. Также был задержан находившийся в стоявшем рядом автомобиле Citroen C4 Picasso 50-летний житель Клайпеды.

Сотрудники СОГГЛ провели обыски в квартирах знакомых клайпедчанину женщин и обнаружили в одной квартире 8,6 тыс. евро наличными, а в другой - 51 пакет с порошком, поддельные водительские права и 2,5 тыс. евро наличными.

В общей сложности пограничники задержали около 70 кг наркотиков и более 11 тыс. евро наличными.

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