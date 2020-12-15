Глава МВД Литвы: установлен график ограничения движения по дорогам страны

14 декабря правительство Литвы приняло решение, согласно которому вводится запрет на общение между членами отдельных домашних хозяйств и на перемещение за пределы своего муниципалитета без острой необходимости. На улице могут встречаться члены двух разных семей, но они должны быть в масках и соблюдать дистанцию.

15 декабря министр внутренних дел Агне Билотайте объяснила, как будут осуществлять эти ограничения.

"Вчера был подготовлен и согласован с разными службами план - "план безопасных праздников", – сказала она.

По словам министра, полиция в муниципалитетах организует стационарные посты контроля и будет проверять въезжающие транспортные средства. Такие проверки будут проводить с 13 ч. 18 декабря до 21 ч. 20 декабря и с 13 ч. 23 декабря до 21 ч. 27 декабря. Контроль также будет осуществляться с 13 ч. 31 декабря до 21 ч. 3 января.

"Всего оборудуют 250 контрольных постов. В обычные дни на дорогах будут патрулировать 750 экипажей, в праздники их будет 920. В другие дни будет проводится мобильный контроль, на улицы дополнительно выедут 60 экипажей. Хочу подчеркнуть, мы понимаем, что одной полиции для осуществления всех мер недостаточно, поэтому согласовано максимальное вовлечение всех сотрудников системы МВД", – сказала министр, заметив, что в этой миссии будет участвовать армия и стрелки.

"Не будет такого, что с 1 ч. закроют движение и будут проверять все машины. Больше контроля на дорогах будет в праздники и в выходные, в обычные дни, а в основном в выходные, будут использовать другие меры", – сказала 14 декабря премьер-министр Ингрида Шимоните.

Напомним, что для передвижения действуют несколько исключений - к врачам, если требуется срочная или плановая помощь, на похороны. Кроме того, разрешается ездить в аэропорт, поскольку внешние границы не закрыты и выезд за границу не запрещен.

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