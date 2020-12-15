"В задачи нового правительства входит достижение того, чтобы в бюджете были предусмотрены средства для финансирования этих мер, поскольку без них будет очень сложно выжить во вторую волну карантина", – отметил глава государства в понедельник.
"Согласимся, что первая волна коронавируса была еще достаточно небольшой и позволила нашей экономике действовать в достаточно нормальном режиме", – отметил он.
По словам президента, последствия второй волны для экономики страны будут более серьезными.
"Сейчас мы видим, что последствия второй волны не только для литовской экономики, но и для наших экспортных рынков значительно более глубокие, поэтому должна оказываться помощь нашим работникам с целью сохранения доходов, рабочих мест, и это будет стоить действительно немало", – сказал Г. Науседа.
По его словам, помочь бизнесу придется за счет роста государственного долга и достаточно большого дефицита бюджета.
В понедельник президент повторил, что поддерживает введенные правительством Ингриды Шимоните более строгие карантинные меры.
"Эти меры были необходимы, поскольку применявшиеся до сих пор не приносили того результата, которого мы ожидали", – отметил глава государства.
Он подчеркнул, что Литва не может смириться с фактом того, что по количеству заболеваний коронавирусом она начинает занимать первые места среди стран Евросоюза в плохом смысле этого слова.
"Мы обязаны делать все, чтобы наша система здравоохранения не потерпела крах и чтобы услуги здравоохранения и лечение получали не только те люди, которые болеют коронавирусом с определенными осложнениям, но и люди с другими заболеваниями", – сказал президент.
В воскресенье правительство решило продлить карантин и ввести более строгие правила. Со среды будут закрыты большинство магазинов, за исключением продуктовых и аптек, ограничиваются выход людей из дома без уважительной причины.
Карантин в Литве действует до 31 января.
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