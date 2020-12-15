Глава лаборатории: средств для анализов на COVID-19 хватить на 5-6 недель

В настоящее время средств для выполнения анализов на COVID-19 в Литве хватит на пять - шесть недель, говорит глава Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем (НЛНОЗ) Данас Бакша.

"(...) Однако в этот период мы уже заканчиваем новые закупки и за это время у нас должны быть договоры с новыми поставщиками, чтобы пополнить имеющиеся количества (средств для тестов - ред.)", - сказал Д. Бакша радио LRT во вторник.

По его словам, если все пойдет по плану, то новых средств, в зависимости от объемов тестирования, должно хватить примерно на шесть месяцев.

Глава НЛНОЗ говорит, что ситуация со средствами для выполнения тестов "довольно стабильная", однако праздничный период будет напряженным, потому что в такие периоды нередко имеют место логистические сбои, так что на переговорах с поставщиками нужно стараться договориться о том, чтобы как можно больше заказанных средств было доставлено до праздников.

По данным Департамента статистики, в Литве в последние рабочие дни ежедневно выполняется более 10 тысяч тесто на COVID-19, 11 декабря было сделано рекордно большое число тестов - более 16,3 тыс. В выходные тестов делается меньше - 4-5 тысяч.

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