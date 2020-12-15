"(...) Первые дозы вакцины прибудут в Литву в течение трех-четырех дней после 29 декабря, если что-то еще не изменится. Будет 9750 доз", - сказал министр в понедельник в дискуссионной программе Forumas телеканала LRT.

"Когда придет следующая партия – сегодня я еще не знаю", – добавил он.

По словам А. Дулькиса, чтобы привить одного человека, нужно две дозы. Первыми пройдут вакцинацию медики, специалисты по уходу, работники учреждений опеки, люди из групп риска.

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Министр сказал, что только медиков в Литве более 40 тысяч.

По его словам, процесс вакцинации в Литве "займет определенный период времени".

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