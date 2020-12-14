За два дня до закрытия некоторые магазины в Литве объявили акции и скидки

Со среды в Литве закроются все магазины за исключением продовольственных (будут также работать аптеки и магазины с товарами для домашних животных). С понедельника многие магазины объявляют акции и скидки в последние два дня работы. Об этом сообщают читатели портала Delfi. По словам торговцев, долгосрочные акции не запрещены.

Читатель портала Delfi поделился фотографией из Facebook - каунасский аутлет Pamaiva объявляет "массовые скидки" и приглашает покупателей посетить магазин в последние два дня работы перед карантином.

"Как вы знаете, со среды мы временно закрываемся. Но не надо грустить, за два дня до закрытия ждут МАССОВЫЕ СКИДКИ!!! Будьте бдительны и не забывайте о правилах безопасности. Мы будем следить за потоком людей и призывать посетителей соблюдать безопасность. Можно делать покупки и по интернету!" – сообщает аутлет.

Pamaiva приглашает подумать о подарках и объявляет скидки в размере 40%.

Foto: Skaitytojo nuotr.

Глава Магазина Мартина Петренайте отмечает, что сейчас в магазине нет людей, а сам магазин соблюдает все требования. Кроме того, больше всего товаров продают по интернету.

"У нас небольшой магазин, мы соблюдаем все требования, количество посетителей ограничено. Вход с улицы. Больше всего товаров мы продаем по интернету, но из-за проблем с сайтом продажи застопорились. Кроме того, многим людям приходится долго ждать доставки, курьерские службы перегружены, поэтому перед закрытием мы даем возможность купить необходимое", – сказала она, заметив, что Pamaiva – аутлет, здесь всегда бывают скидки.

"У нас бывает 5-6 человек в день, поэтому в сравнении сотнями в других местах - это немного", – подчеркнула Петренайте.

Акции и скидки во время карантина объявляют и крупные ТЦ. Например магазины сети Jysk объявляют 40% скидку на все товары, продаваемые по полной цене и 50% на все рождественские товары.

Foto: Skaitytojo

В объявлении сказано, что акция действует 14-15 декабря.

Еще один читатель Delfi поделился смс-сообщение, в котором сказано, что магазин Iki объявляет акцию с 14 по 20 декабря со специальным кодом.

Foto: Skaitytojo

Представитель сети Вайда Будрене сказала, что это недельная акция, такие акции не запрещены.

В пятницу Delfi сообщал о сезонных скидках в физических магазинах H&M и Humana.

В понедельник один читатель прислал фото очереди у магазина дешевой одежды Pasaulio drabužiai, где также объявлены большие скидки.

Foto: Skaitytojo

"Спешим сообщить! 14-15 декабря на все товары скидка 50%! Приглашаем посетить!" – сказано в рекламном смс-сообщении.

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