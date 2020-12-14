Перед новыми ограничениями жители Литвы наводнили торговые центры магазины Senukai будут работать дольше

Со среды в Литве будут ужесточены правила карантина, закроют все магазины за исключением продовольственных. В понедельник после обеда около некоторых вильнюсских ТЦ образовались заторы, увеличился поток покупателей. Торговцы взывают к сознательности клиентов и просят их не штурмовать магазины в последние дни работы.

Фотограф Delfi побывал рядом с несколькими ТЦ. Общее положение - напряженное – люди спешат в магазины, как это бывало за два дня до Рождества.

На стоянке перед магазином Depo на ул. Укмергес было полно машин, однако у входа покупателей не было.

Около ТЦ Big еще были свободные места на стоянке, на улице перед магазином очереди тоже еще не было.

Стоянка около магазина Senukаi на ул. Укмергес была заполнена машинами – движение регулировали работники магазина.

То же самое было и у ТЦ Ozas. Образовались заторы, на стоянку заехать было невозможно.

Фотограф Delfi посетил и ТЦ Akropolis. На фото видно, что в ТЦ множество людей, на въезде образовались заторы.

Около ТЦ еще закрыта часть стоянок. Однако со среды правило 20% мест перестанет действовать.

Пресс-секретарь премьер-министра Раса Якилайтене сказала Delfi, что со среды перестают действовать ограничения, которые действовали в местах торговли, включая и ограничения на местах парковки.

В понедельник после обеда ТЦ Senukai сообщил о том, что в понедельник-вторник магазины будут работать дольше, некоторые до 23 ч.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

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