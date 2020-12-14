Правительство Литвы уточнило правила аренды помещений

Со среды помещения для проживания можно сдавать не только для изоляции, но и членам одной семьи.

Такие уточнения в понедельник приняло правительство.

Глава Ассоциации сельского туризма Агне Вайткувене сказала перед заседанием правительства, что вероятность заражения, если помещение арендует одна семья - ничтожно мала.

"Мы считаем, что нет никакой разницы, живет семья в одной квартире или арендует один домик – вероятность заражения не увеличивается. Сейчас хотят ограничить возможности людей, у которых нет своей усадьбы, куда-то уехать, сменить обстановку, отдохнуть хоть несколько дней. Ведь отдельный домик для семьи на берегу озера - не то место, где бывает много контактов, где можно заразиться. Но все решают специалисты, мы только выполняем", – сказала она Delfi.

Вайткувене сказала, что бронь после 16 декабря откладывается на более позднее время или же люди вообще отказываются от места.

"Чаще всего переносят, ведь люди все равно хотят уехать, отдохнуть. Будем ждать, когда примут решения, тогда будем принимать людей, если клиенты отзывают заказ, им возвращают деньги", – сказала она, напомним, что правительство не предлагало, как проверить, точно ли человек должен находиться в изоляции.

Однако правительство изменило правила, о которых заявило в воскресенье, поэтому по действующим - в одном номере/комнате могут жить члены одной семьи. В общих помещениях люди должны соблюдать дистанцию и носить маски.

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